«Δεν τίθεται θέμα πλήρους κατάργησης του ΕΝΦΙΑ»: Live η Συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Τι απάντησε για ΦΠΑ, εκλογικό νόμο, Τσίπρα και ελληνοτουρκικά

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα πλήρους κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, επισημαίνοντας πως κάτι τέτοιο «θα ήταν και άδικο».

«Η κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Χθες προχωρήσαμε σε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση που στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια και κάνει πιο βατή τη ζωή στο χωριό», είπε, ενώ για το ΦΠΑ τόνισε: «Το έχουμε μειώσει σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Είμαι πεπεισμένος ότι η περαιτέρω μείωση δεν θα είχε το αποτέλεσμα που θα περιμέναμε – θα ήταν επιδότηση των μεσαζόντων. Δεν μπορούμε να κάνουμε και μείωση ΦΠΑ και μείωση άμεσων φόρων».

Σχετικά με τον εκλογικό νόμο, υπογράμμισε ότι δεν προτίθεται να τον αλλάξει: «Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μου μέλημα, αλλά η υλοποίηση του σχεδίου μας».

Για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Η όποια επανάκαμψη αφορά τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Στα ελληνοτουρκικά επανέλαβε ότι επιδιώκει «ήρεμα νερά, αλλά από θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης», τονίζοντας ότι η Ελλάδα «ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα» και πως «αν πραγματικά θέλουμε εξομάλυνση, πρέπει να ανακληθεί το casus belli». Παράλληλα προανήγγειλε ότι η χώρα μας «θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE».

