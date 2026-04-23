Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές παρά την άρση ασυλίας τους»

Όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών

The LiFO team
The LiFO team
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών / Φωτ.: Eurokinissi
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, στάθηκε στο ζήτημα της άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους σχηματίστηκε και διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία σχετικά με την υπόθεση των επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ζήτημα της άρσης ασυλίας βουλευτών και στο κατά πόσο αυτή επηρεάζει την υποψηφιότητά τους, καθώς και στις τοποθετήσεις του Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε «λογικές τοξικής αντιπαράθεσης», υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ανθρώπους που υπερασπίζονται θεσμικά τον εαυτό τους και έχουν δικαίωμα να κριθούν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα συμμετέχουν κανονικά στα ψηφοδέλτια.

Παύλος Μαρινάκης: Τι είπε για τις δηλώσεις Καραμανλή

Αναφορικά με τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η στοχοποίηση που δέχεται σχετίζεται με το επώνυμό του και ότι κάποιοι έγιναν γνωστοί πολιτικά πάνω σε ένα τραγικό ατύχημα. Υπογράμμισε επίσης ότι η ομιλία του πρώην υπουργού έγινε στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσής της με την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν αρνείται όσα συνέβησαν στο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραιτήθηκε και θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Όπως σημείωσε, μετά την άρση της ασυλίας, θεσμικά δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω τις δηλώσεις του.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη νέα δέσμη οκτώ στοχευμένων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε, τα μέτρα καθίστανται εφικτά χάρη στη δημοσιονομική σταθερότητα και το πρωτογενές πλεόνασμα που καταγράφει η ελληνική οικονομία, σε αντίθεση με την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών.

Ερωτηθείς γιατί τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης περιορίζονται στα 500 εκατ. ευρώ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι πρόκειται για το μέγιστο ποσό που μπορούσε να διατεθεί με ασφάλεια, εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας.
Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση διατηρεί επιπλέον αποθεματικό ύψους 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν στο επόμενο διάστημα, επιμένοντας στη γραμμή της δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι, είπε ότι παρουσιάζονται επιλεκτικά τα όσα είπε με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η συνολική εικόνα των όσων ανέφερε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

