Κοβέσι από Δελφούς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις χαρακτηρίζουν την υπόθεση - Live η συνέντευξη Τύπου

Η Λάουρα Κοβέσι μίλησε νωρίτερα σε πάνελ

Φωτ. Εurokinissi
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, βρίσκεται στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών και αυτή την ώρα δίνει συνέντευξη Τύπου στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα η Λάουρα Κοβέσι μίλησε σε πάνελ με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα λέγοντας πως συμφωνεί με την ελληνική κυβέρνηση πως πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν δικογραφίες με πολιτικά πρόσωπα, χαρακτηρίζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ «έγκλημα».

«Νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις χαρακτηρίζουν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, χαρακτήρισε ως «αντιπερισπασμό» τις αντιδράσεις των πολιτικών προσώπων που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, για τους οποίους συμπλήρωσε ότι «έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους».

