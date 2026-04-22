Αυτά είναι τα νέα μέτρα στήριξης: Τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για πακέτο οκτώ νέων μέτρων, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Οι ανακοινώσεις με τα νέα μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ έρχονται μετά την ενημέρωση για το υπερπλεόνασμα που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Στο επίκεντρο είναι προσωρινά μέτρα για τς συνέπειες του πολέμου και άλλα μέτρα έκτακτης στήριξης για τους αγρότες ενώ από εκεί και πέρα θα υπάρξουν άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις για τους χαμηλοσυνταξιούχους και γενικότερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Στο σκέλος της ενέργειας, παρατείνεται η επιδότηση στο diesel και για τον Μάιο, με ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 55 εκατ. ευρώ και αφορά τους κατόχους οχημάτων diesel.

Παράλληλα, συνεχίζεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% στα λιπάσματα, με πρόσθετο κόστος 23 εκατ. ευρώ και περίπου 250.000 αγρότες δικαιούχους.

Για τη στήριξη των νοικοκυριών, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου: από 20.000 σε 25.000 ευρώ και από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Το μέτρο, κόστους 25 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα καλύψει επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, ανεβάζοντας το σύνολο στους 1 εκατομμύριο.

Επιπλέον, προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, με συνολικό κόστος 240 εκατ. ευρώ και περίπου 975.000 νοικοκυριά δικαιούχους.

Στους συνταξιούχους, η ενίσχυση αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το μέτρο αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με κόστος 198 εκατ. ευρώ και επιπλέον 420.000 δικαιούχους, φτάνοντας συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ιδιωτικό χρέος. Προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, καθώς και ένταξη παλαιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 νομικά πρόσωπα, με συνολικές οφειλές που φτάνουν τα 95,3 δισ. ευρώ.

H δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μέτρα στήριξης

Ακολουθεί η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης:

«Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025 και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ξέρω καλά ότι οι δύσκολες διεθνείς συνθήκες μεγαλώνουν το καθημερινό βάρος του ήδη αυξημένου κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μας.

Για τον λόγο αυτό και επιμένω πως κάθε συλλογική επιτυχία θα πρέπει σταδιακά να μεταφράζεται και σε ατομική ευημερία.

Πράγματι, η εθνική οικονομία αντέχει και τα πηγαίνει καλύτερα από όσο αναμενόταν. Όμως, το άγχος του σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, τα ακριβότερα καύσιμα και η φροντίδα των ηλικιωμένων παραμένουν, παντού στην Ευρώπη αλλά και στην πατρίδα μας.

Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνω μία δέσμη ρυθμίσεων ανακούφισης που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, ως μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία.

Πρόκειται για πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από μία συνετή οικονομική πολιτική, που περιορίζει τις περιττές κρατικές δαπάνες και καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, που ενισχύει την ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, ενώ μειώνει τους φόρους αλλά και το δημόσιο χρέος.

Πλεόνασμα, μάλιστα, μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζαμε, κάτι εξαιρετικά σπάνιο ακόμη και μεταξύ των πιο ισχυρών οικονομιών.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι στοχευμένες παρεμβάσεις μας απευθύνονται στους πολλούς, χωρίς ποτέ να αμφισβητούν τη δημοσιονομική ισορροπία. Υψώνουν έτσι ένα ακόμη ''ανάχωμα'' στην κρίση της συγκυρίας, κυρίως για τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, τους ενοικιαστές, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, αλλά και εκατομμύρια πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, και για το επόμενο διάστημα θα ισχύσουν τα εξής:

Επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο. Μία ρύθμιση που, προφανώς, ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Συνεχίζεται επίσης, μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.

Επιτρέψτε μου, όμως, να σταθώ ξεχωριστά και στις τολμηρές πρωτοβουλίες μας για το ιδιωτικό χρέος. Πρόκειται για αποφάσεις που βοηθούν εκατομμύρια οφειλέτες και ταυτόχρονα απελευθερώνουν την οικονομική δραστηριότητα. Και αυτές είναι:

Πρώτον, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Δεύτερον, στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Και τρίτον και σημαντικότερο, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Τα παραπάνω θα αναλυθούν σε λίγο από το οικονομικό επιτελείο. Το κόστος τους είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Προστίθενται στα μέτρα του τρέχοντος Προϋπολογισμού και στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ήδη υλοποιείται, επίσης στην αύξηση του κατώτατου μισθού και την αναβάθμιση των ετήσιων αποδοχών για το 2026, και βέβαια στα 300 εκατομμύρια που ήδη διατέθηκαν ως άμυνα στις συνέπειες από τη σύρραξη στο Ιράν.

Γνωρίζω ότι πολλοί θα ισχυριστείτε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Πράγματι, κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι, όμως, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε.

Είναι το μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και το μοιράζεται με την κοινωνία της.

Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρνουν αποτελέσματα και ότι, παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε».