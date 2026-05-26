Δημοσκόπηση Interview: Μάχη Τσίπρα και Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση - Τέταρτη η Καρυστιανού

Καθαρό προβάδισμα της ΝΔ με 26,1% καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC.

Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, της δημοσκόπησης εντοπίζεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που ανακοινώνεται απόψε, εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ πέφτει από 13,5% τον Απρίλιο, στο 12,3% τον Μάιο, χάνοντας το πλεονέκτημα του «αυτονόητου» δεύτερου πόλου.

Την ίδια ώρα, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5%, από 7,9% τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι διατηρεί αυτόνομη εκλογική δεξαμενή παρά την είσοδο του παράγοντα Τσίπρα στη δημοσκοπική εξίσωση.

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί από το 3,1% στο 0,5%, καταγράφοντας ένα από τα πιο ηχηρά ευρήματα της δημοσκόπησης. Στο σενάριο καθόδου νέου κόμματος Τσίπρα, εμφανίζεται να χάνει σχεδόν ολοκληρωτικά τον δημοσκοπικό του χώρο.

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ, ακολουθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκης

Η δεξιά «πολυκατοικία» παραμένει ενεργή, καθώς η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8% και η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%, περνώντας καθαρά πάνω από το όριο του 3%.

Οι αναποφάσιστοι μειώνονται από 14,8% τον Απρίλιο, σε 12,7%, ένδειξη ότι ένα μέρος των πολιτών αρχίζει να επανατοποθετείται.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

Νέα Δημοκρατία 26,1%

Κόμμα Τσίπρα 12,8%

ΠΑΣΟΚ 12,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%

Ελληνική Λύση 5,8%

ΚΚΕ 5,0%

Φωνή Λογικής 3,9%

Πλεύση Ελευθερίας 3,2%

ΜέΡΑ25 2,8%

Δημοκράτες 2,5%

Νίκη 0,6%

ΣΥΡΙΖΑ 0,5%

Νέα Αριστερά 0,5%

Άλλο κόμμα 3,8%

Αναποφάσιστοι 12,7%

Παρά το καθαρό δημοσκοπικό προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση των πολιτών για την πολιτική της αντοχή δεν είναι εξίσου συμπαγής. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μία θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά «ναι/μάλλον ναι», ενώ το 45% εκτιμά ότι δεν θα καταφέρει να επικρατήσει ξανά.

Την ίδια στιγμή, σε ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δύσκολα θα άλλαζε την αρχική της επιλογή. Συγκεκριμένα, το 82% θεωρεί «λίγο πιθανό/καθόλου πιθανό» να ψηφίσει διαφορετικό κόμμα, ενώ μόλις το 15% απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό/αρκετά πιθανό» να μετακινηθεί.

Στον άξονα Δεξιάς - Αριστεράς, όπου το 1 αντιστοιχεί στην άκρα Δεξιά και το 10 στην άκρα Αριστερά, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τοποθετείται στο 4.

Την ίδια στιγμή, παρότι το υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα καταγράφει σημαντική δημοσκοπική δυναμική, η προσωπική του πολιτική εικόνα εξακολουθεί να κουβαλά ισχυρές επιφυλάξεις από την περίοδο της διακυβέρνησής του. Στο ερώτημα αν, σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, εμφανίζεται καλύτερος, ίδιος ή χειρότερος, το 45% απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% τον θεωρεί ίδιο, ενώ το 20% εκτιμά ότι είναι καλύτερος.

Ακόμη πιο καθαρό είναι το μήνυμα για τον Αντώνη Σαμαρά. Στο ερώτημα τι είναι καλύτερο να κάνει, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% θεωρεί ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα, ενώ μόλις το 7% προκρίνει μια επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία.

Δημοσκόπηση Interview: Το υποθετικό σενάριο με το «κόκκινο τηλέφωνο»

Στο υποθετικό σενάριο όπου η χώρα δέχεται επίθεση στις 3 τα ξημερώματα και χτυπά το «κόκκινο τηλέφωνο» στο γραφείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 34% στις θετικές απαντήσεις των πολιτών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επιλογή «άλλος» με 23%, δείχνοντας ότι αρκετοί πολίτες δεν βρίσκουν κάποιον να εμπιστευτούν σε μια κρίσιμη στιγμή. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, ενώ το 13% απαντά «κανένας». Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται στο 6%.

Η εικόνα είναι αντίστοιχη και στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 15,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,6% και η Μαρία Καρυστιανού 5,5%.

Στο ερώτημα αν υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα, εντός ή εκτός Βουλής, που τυγχάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης ή στήριξης από τη Ρωσία, το 50% των ερωτηθέντων απαντά «ναι/μάλλον υπάρχουν».

Αντίθετα, το 33% εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ή μάλλον δεν υπάρχουν τέτοια κόμματα, ενώ ένα σημαντικό 17% δεν εκφράζει άποψη.