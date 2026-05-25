ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Διονύσης Τεμπονέρας: Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ - «Θα βρίσκομαι στο Θησείο στις 26 Μαΐου»

Σε συνέντευξή του, την περασμένη εβδομάδα, έκανε λόγο για «συναντίληψη με τον Αλέξη Τσίπρα»

The LiFO team
The LiFO team
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
0

Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλνοντας σχετική επιστολή.

«Είμαι βέβαιος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει την σωστή απόφαση τις προσεχείς ημέρες και θα στηρίξει πολιτικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για μια νέα ενότητα. Ενας κύκλος κλείνει και ανοίγει ένας καινούργιος για όλο τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο» είχε γράψει σε πρόσφατο άρθρο του στο Dnews, δίνοντας το στίγμα των επόμενων κινήσεών του.

Ο κ. Τεμπονέρας είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το 2023 έκλεισε ένας ιστορικός κύκλος για την Κουμουνδούρου.

Επίσης, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, ο κ. Τεμπονέρας είχε παραιτηθεί και από τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες παραιτήθηκε από γραμματέας του κόμματος και ο Στέργιος Καλπάκης με επιστολή του προς τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο στην οποία τόνιζε ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος.

«Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παραίτηση στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει εδώ και ενάμιση χρόνο στο πολιτικό σκηνικό με μια πρόταση συνεργασιών και προοπτικής». «Θεωρώ απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση για περιουσιακά στοιχεία. Δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση, όμως η κεντρική πολιτική μας επιλογή είναι πώς θα πάμε μπροστά. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να δώσουμε λύσεις» είχε δηλώσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος την περασμένη εβδομάδα.

Διονύσης Τεμπονέρας: «Θα βρίσκομαι στο Θησείο στις 26 Μαΐου»

«Είναι μεγάλος χώρος το Θησείο, προσωπικά θα βρίσκομαι εκεί και σας το λέω καθαρά, υπάρχει μια συναντίληψη με τον Αλέξη Τσίπρα» δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στην εκπομπη του ΕΡΤnews «Πολιτική Κουζίνα» ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Ερωτηθείς εάν θα παρευρευθεί στις 26 Μαΐου στο Θησείο, ο κ. Τεμπονέρας απάντησε: «Είναι μεγάλος χώρος το Θησείο, χωράει πάρα πολύ κόσμο και δεν νομίζω ότι υπάρχει face control ή κάποιος τοποτηρητής ο οποίος θα απαγορέψει σε κάποιον να έρθει να μην έρθει. Καθένας μπορεί να έρθει και να έχει την παρουσία του εκεί».

«Προσωπικά θα βρίσκομαι εκεί και σας το λέω καθαρά, υπάρχει μια συναντίληψη με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμπορευόμαστε και θεωρώ το εγχείρημα το οποίο είναι στα σκαριά και θα ανακοινωθεί την προσεχή Τρίτη, ότι μπορεί να αποτελέσει έναν νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Μια τομή με το παρελθόν, με συζήτηση από μηδενική βάση για όλα τα ζητήματα, με μια προσπάθεια να υπάρξει ένα κυβερνητικό σχέδιο αντίπαλο για να καλύψει ένα υπαρκτό πολιτικό κενό, το οποίο το βλέπουμε, το παρατηρούμε όχι τώρα, τα τελευταία τρία χρόνια, με την ελπίδα βεβαίως να δώσει προοπτική και ανάσα στον ελληνικό λαό» πρόσθεσε.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική / Πολάκης: «Φληναφήματα τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή»

Ο Παύλος Πολάκης έκανε νέα ανάρτηση σχετικά με τα όσα έχουν διαρρεύσει για μη συμμετοχή του σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗ

Πολιτική / Κυριάκος Μητσοτάκης: «Το δίλημμα των εκλογών είναι ένα, ποια παράταξη μπορεί σταθερά να πάει τη χώρα μπροστά»

Τα κύρια σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού από τη Σπάρτη - Στο επίκεντρο ο Μυστράς, το νέο νοσοκομείο στη Σπάρτη, τα μέτρα στήριξης και οι εκλογές
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ FINANCIAL TIMES

Πολιτική / Μητσοτάκης στους Financial Times για «διόδια» στο Ορμούζ: Είναι καθαρός εκβιασμός, δεν γίνεται να το δεχτούμε

«Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας ως Ευρώπη να προετοιμαστούμε για μια αρνητική εξέλιξη» είπε, αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΑΣΥ ΜΜΜ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πολιτική / Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέοι συρμοί, νέα λεωφορεία και προσλήψεις στις συγκοινωνίες

Στην εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τέθηκαν, μεταξύ άλλων, η ανανέωση του στόλου λεωφορείων, ο εκσυγχρονισμός των συρμών Μετρό και Ηλεκτρικού και η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με πυκνότερα δρομολόγια
THE LIFO TEAM
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ

Πολιτική / Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας της

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε εξαρχής να μην συζητηθεί η υπόθεση στην Ολομέλεια της Βουλής , υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να περιοριστεί η δημόσια παρέμβασή της και να ανακοπεί η κριτική της απέναντι στην κυβέρνηση
THE LIFO TEAM
 
 