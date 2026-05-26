Φλωρίδης για Μαρινάκη - Δημητριάδη: Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, έκανε λόγο για «εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες» αναφερόμενος στην έντονη αντιπαράθεση που σημειώθηκε μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, λίγο πριν από την έναρξη του τελικού της Euroleague, την Κυριακή (24/5).

Ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η αστυνομία προχωρά άμεσα σε σχηματισμό δικογραφίας «αυτεπάγγελτα», υπογραμμίζοντας ότι τα αδικήματα που τελούνται σε αθλητικούς χώρους διώκονται χωρίς να απαιτείται καταγγελία.

Όπως τόνισε, «οι διατάξεις που θεσπίστηκαν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού για να μπει τέλος σε αυτά τα φαινόμενα, είναι ιδιαίτερα αυστηρές».

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο επεισόδιο, επισήμανε ότι πρόκειται για περίπτωση βίας σε αθλητικό χώρο, με τον εισαγγελέα να έχει ζητήσει την πλήρη εξέταση του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού. Όπως είπε, ανάλογα με τον νομικό χαρακτηρισμό της υπόθεσης προβλέπονται και οι αντίστοιχες ποινές.

Σε μια καλύτερη λήψη του βίντεο

φαίνεται ξεκάθαρα η απρόκλητη επίθεση του Μαρινάκη στον Γρηγόρη Δημητριάδη.



Ο Μαρινάκης καλεί τον Δημητριάδη να του πει στο αυτί κάτι και του επιτίθεται άνανδρα και πισώπλατα. Στη συνέχεια ο @grigoris_d αντιδράει στην προκλητική συμπεριφορά του… pic.twitter.com/oueiom3Qui — Νίκος🇬🇷Σωτηρόπουλος (@NIKSOTIROPOYLOS) May 25, 2026

Παράλληλα σημείωσε ότι οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ενώ η άσκηση έφεσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση καταδίκης ο καταδικασθείς οδηγείται στη φυλακή.

«Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός», είπε συγκεκριμένα ο υπουργός.

Για τους αθλητικούς παράγοντες, πρόσθεσε ότι ο νόμος προβλέπει επιπλέον κυρώσεις, όπως αποκλεισμό από αθλητικούς χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και χρηματικά πρόστιμα.

