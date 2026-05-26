ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Φλωρίδης για Μαρινάκη - Δημητριάδη: Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε σχετικά με το θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του πρώην γενικού γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου στον τελικό της Euroleague

The LiFO team
The LiFO team
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, έκανε λόγο για «εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες» αναφερόμενος στην έντονη αντιπαράθεση που σημειώθηκε μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, λίγο πριν από την έναρξη του τελικού της Euroleague, την Κυριακή (24/5).

Ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η αστυνομία προχωρά άμεσα σε σχηματισμό δικογραφίας «αυτεπάγγελτα», υπογραμμίζοντας ότι τα αδικήματα που τελούνται σε αθλητικούς χώρους διώκονται χωρίς να απαιτείται καταγγελία.

Όπως τόνισε, «οι διατάξεις που θεσπίστηκαν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού για να μπει τέλος σε αυτά τα φαινόμενα, είναι ιδιαίτερα αυστηρές».

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο επεισόδιο, επισήμανε ότι πρόκειται για περίπτωση βίας σε αθλητικό χώρο, με τον εισαγγελέα να έχει ζητήσει την πλήρη εξέταση του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού. Όπως είπε, ανάλογα με τον νομικό χαρακτηρισμό της υπόθεσης προβλέπονται και οι αντίστοιχες ποινές.

Βίντεο:

Παράλληλα σημείωσε ότι οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ενώ η άσκηση έφεσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση καταδίκης ο καταδικασθείς οδηγείται στη φυλακή.

«Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός», είπε συγκεκριμένα ο υπουργός.

Για τους αθλητικούς παράγοντες, πρόσθεσε ότι ο νόμος προβλέπει επιπλέον κυρώσεις, όπως αποκλεισμό από αθλητικούς χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και χρηματικά πρόστιμα.

 
Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Πολιτική / Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το κόμμα Τσίπρα: Το βίντεο-έκπληξη με μουσική Κραουνάκη και το μυστικό όνομα

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε «όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες» να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την ιδρυτική του Διακήρυξη
THE LIFO TEAM
GREXIT PLAN B ΑΛΒΑΝΙΑ

Πολιτική / Το plan b της Ευρώπης για το Grexit με την ονομασία «Κωδικός Αλβανία» - Οι συνέπειες στο εθνικό νόμισμα

«Θα υπήρχε πείνα, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο για τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο δεν θα είχαμε» είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στο νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό»
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗ

Πολιτική / Κυριάκος Μητσοτάκης: «Το δίλημμα των εκλογών είναι ένα, ποια παράταξη μπορεί σταθερά να πάει τη χώρα μπροστά»

Τα κύρια σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού από τη Σπάρτη - Στο επίκεντρο ο Μυστράς, το νέο νοσοκομείο στη Σπάρτη, τα μέτρα στήριξης και οι εκλογές
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ FINANCIAL TIMES

Πολιτική / Μητσοτάκης στους Financial Times για «διόδια» στο Ορμούζ: Είναι καθαρός εκβιασμός, δεν γίνεται να το δεχτούμε

«Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας ως Ευρώπη να προετοιμαστούμε για μια αρνητική εξέλιξη» είπε, αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΑΣΥ ΜΜΜ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πολιτική / Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέοι συρμοί, νέα λεωφορεία και προσλήψεις στις συγκοινωνίες

Στην εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τέθηκαν, μεταξύ άλλων, η ανανέωση του στόλου λεωφορείων, ο εκσυγχρονισμός των συρμών Μετρό και Ηλεκτρικού και η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με πυκνότερα δρομολόγια
THE LIFO TEAM
 
 