Λευκάδα: «Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης, αισθητήρες» - Τεχνολογικά προηγμένο το θαλάσσιο drone

Αυξημένο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα στις ελληνικές αρχές ασφαλείας, το σκάφος - drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.

Το μυστηριώδες αυτό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος, εντοπίστηκε από ψαράδες μέσα σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο, γνωστό και ως Κάβος της Κυράς στη Λευκάδα.

Πρόκειται για μία ασυνήθιστη περίπτωση εντοπισμού στρατιωτικού τύπου μη επανδρωμένου θαλάσσιου μέσου σε ελληνικά χωρικά ύδατα και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών, για την ταυτότητα, τη χώρα προέλευσης αλλά και την αποστολή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θαλάσσιο drone, ρυμουλκήθηκε αρχικά προς το λιμάνι της περιοχής, πριν μεταφερθεί για περαιτέρω έλεγχο στο Πλατυγιάλι Αστακού.





Λευκάδα: «Ήταν μαύρο, χαμηλό, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα»

Μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ, Ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, ανέφερε ότι άμεσα μόλις ειδοποιήθηκαν, οι αρχές έφτασαν στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο.

«Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο και δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS. Ήταν μαύρο, χαμηλό, περίπου στο ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα», ανέφερε αρχικά.

«Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά. Οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του», συνέχισε.

«Υπήρξε φόβος γιατί ήταν άγνωστης προέλευσης αντικείμενο. Όμως οι ψαράδες ενήργησαν σωστά και άμεσα ενημέρωσαν τις αρχές», κατέληξε.