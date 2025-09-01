ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Πιθανή μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν μεταξύ 22-26 Σεπτέμβρη

Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, η συνάντηση των δύο ηγετών εξετάζεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γεραπετρίτης: «Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν μεταξύ 22-26 Σεπτέμβρη» Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Πιθανή φαίνεται μια συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτέμβρη, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντηση των δύο ηγετών, ωστόσο συζητιέται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μεταξύ 22 με 26 Σεπτέμβρη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ερωτηθείς για το προφίλ της συνάντησης, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε πως θα είναι «ουσιαστική και προσβλέπουμε στο να αμβλυνθούν οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν».

Αναφερόμενος στην πόντιση του καλωδίου που θα ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα είπε πως «η έρευνα δεν σταμάτησε λόγω της τουρκικής αντίδρασης αλλά επειδή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Η Τουρκία δεν αναχαίτισε την Ελλάδα και οι εργασίες θα συνεχιστούν και αν υπάρξει διάθεση παρεμπόδισης από τρίτη χώρα θα υπάρξουν συνέπειες». 

Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα θαλάσσια πάρκα, στην προκήρυξη των οικοπέδων για εκμετάλλευση και πρόσθεσε ότι «αν δούμε τι έχει συμβεί συνολικά την τελευταία διετία διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερα ερείσματα στο πεδίο».

Πολιτική

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανακοίνωση τριών υπουργείων για Βασιλίσσης Όλγας: «Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Πολιτική / «Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» - Παρέμβαση τριών υπουργείων για Βασ. Όλγας

Τα υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση και καλούν τον Δήμο Αθηναίων να «τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες»
LIFO NEWSROOM
Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Χωρίς απινιδωτή, ο "πολιτικός των απινιδωτών"», αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Kids Save Lives

Πολιτική / Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Χωρίς απινιδωτή, ο "πολιτικός των απινιδωτών"», αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Kids Save Lives

Ο βουλευτής της ΝΔ υπέστη ανακοπή σε πολυσύχναστη παραλία της Χαλκιδικής που δεν υπήρχε απινιδωτής ή ναυαγοσώστης - Ο ίδιος ως υφυπουργός είχε συμβάλλει ώστε να τοποθετηθούν περισσότεροι απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες της χώρας
LIFO NEWSROOM
Σφοδρή επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για τις φωτιές: «Εγκληματικό να αμφισβητείς το 112»

Πολιτική / Επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για τις φωτιές: «Εγκληματικό να αμφισβητείς το 112»

Επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη δήλωση του κ. Πελετίδη ότι κάποιοι πολίτες έσωσαν τα σπίτια τους επειδή δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112, χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική και επικίνδυνη»
LIFO NEWSROOM
Πόσο έχουν αλλάξει οι ιστορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία

Βασιλική Σιούτη / Πόσο έχουν αλλάξει οι ιστορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία

Ο Θάνος Βερέμης, ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας, μιλά στη Βασιλική Σιούτη για τις ελληνορωσικές σχέσεις από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα αλλά και για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία και τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
 
 