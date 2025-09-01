Γεραπετρίτης: Πιθανή μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν μεταξύ 22-26 Σεπτέμβρη

Πιθανή φαίνεται μια συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτέμβρη, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντηση των δύο ηγετών, ωστόσο συζητιέται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μεταξύ 22 με 26 Σεπτέμβρη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ερωτηθείς για το προφίλ της συνάντησης, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε πως θα είναι «ουσιαστική και προσβλέπουμε στο να αμβλυνθούν οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν».

Αναφερόμενος στην πόντιση του καλωδίου που θα ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα είπε πως «η έρευνα δεν σταμάτησε λόγω της τουρκικής αντίδρασης αλλά επειδή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Η Τουρκία δεν αναχαίτισε την Ελλάδα και οι εργασίες θα συνεχιστούν και αν υπάρξει διάθεση παρεμπόδισης από τρίτη χώρα θα υπάρξουν συνέπειες».

Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα θαλάσσια πάρκα, στην προκήρυξη των οικοπέδων για εκμετάλλευση και πρόσθεσε ότι «αν δούμε τι έχει συμβεί συνολικά την τελευταία διετία διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερα ερείσματα στο πεδίο».