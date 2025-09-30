Δημοσκόπηση Alco: 12,5 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ - 6 στους 10 δεν εκφράζονται από κανένα κόμμα

Στις 12,5 ποσοστιαίες μονάδες δίνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ η νέα δημοσκόπηση της Alco, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ΝΔ συγκεντρώνει το 24% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 11,5% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Ελληνική Λύση με 9,1%, ενώ την τέταρτη θέση μοιράζονται Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ, με ποσοστό 7,1%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2% και η Φωνή Λογικής με 3,6%.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σε δύο ερωτήματα, τα οποία αφορούν στις επόμενες εκλογές. Πρώτον, οι έξι στους δέκα δεν εκφράζονται από κανένα κόμμα, ενώ σχεδόν έξι στους δέκα (57%) θα ψηφίσουν στις εκλογές για διαμαρτυρία και όχι για σταθερότητα.

Για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταναστευτικό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις παίρνουν θέση οι πολίτες που απάντησαν στην δημοσκόπηση της Alco.

Στη δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε στο δελτίο του Alpha, το βράδυ της Δευτέρας (29/9/25), σε ερώτηση για το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα για το αν θεωρούν αποτελεσματική την πολιτική για το μεταναστευτικό, οι πολίτες σε ποσοστό 71% απάντησαν «όχι».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 54% των πολιτών δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, με την εμπλοκή και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Για την εξωτερική πολιτική και αν αυτή υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, το 62% απάντησε «όχι».

Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία το 57%.

Για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες δήλωσαν ότι αυτό τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, σε ποσοστό 42%.