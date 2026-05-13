Κόντρα Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Ανταγωνίζεστε με τον Τσίπρα για το ποιος θα γίνει πιο τοξικός»

Η μεταξύ τους συζήτηση γρήγορα πήρε έντονη πολιτική διάσταση, με αιχμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, μεταξύ του Κυριάκου Πιερρακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ανάμεσα στον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε με αφορμή τη ΔΕΗ και συγκεκριμένα την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιτρέπει στο Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών στις οποίες διατηρεί συμμετοχή.

Τότε, η συζήτηση γρήγορα πήρε έντονη πολιτική διάσταση, με αιχμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για πολιτική τοξικότητα. Μάλιστα έκανε λόγο για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα ως προς το «ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στο παρελθόν το Δημόσιο πούλησε τη συμμετοχή του στη ΔΕΗ σε χαμηλές τιμές και ότι το κράτος παρεμβαίνει επιλεκτικά όταν το εξυπηρετεί πολιτικά. Στη συνέχεια ανέβασε τους τόνους, αφήνοντας αιχμές για όσους στηρίζουν σήμερα την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «χόρευαν τον χορό της χρεοκοπίας».

«Η περιουσία του δημοσίου με 51% της ΔΕΗ άξιζε 150 εκατ. ευρώ. Σήμερα το 34% κάνει 2,5 δισ. Βλέπω ανταγωνισμό με τον κ. Τσίπρα, ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Ποτέ δεν έχω δει τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό έπαθλο», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι «όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί, το κράτος τρέχει να βάλει πλάτη».

«Θα παραδώσουμε μια χώρα που δεν είναι η πιο υπερχρεωμένη της ευρωζώνης, είμαστε η πρώτη γενιά που δεν θα παραδώσει τον λογαριασμό στους επόμενους. Αν σας έλεγαν ότι έχετε συγκεκριμένο ποσό, τι θα το κάνατε; Θα το δίνατε απευθείας ή διαμεσολαβούμενο; Επιλέξαμε το πρώτο. Κάναμε καλά», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε στον Κυριάκο Πιερρακάκη ότι δεν μπορεί να μιλά για υπευθυνότητα και συνέπεια, γιατί στο παρελθόν υπήρχαν πολιτικοί χώροι και πρόσωπα γύρω του που, όπως υποστηρίζει, ευθύνονται για την οικονομική κρίση.

«Αυτοί που έχετε δίπλα σας χόρευαν τον χορό της χρεοκοπίας και των Ζαππείων. Αφήστε τα μαθήματα της συνέπειας, της λογικής, της ευθύνης, διαβήκατε τον Ρουβίκωνα, θα απολογηθείτε με αυτούς», κατέληξε.

