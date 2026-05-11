Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσαν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας, Κωνσταντοπούλου

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών του έτους 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, του έτους 2025 (χρήση 2024).

Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη (άρθ. 32, παρ.1, Ν.5026/2023).

Το πλήθος των ανωτέρω για το έτος 2025 (χρήση 2024) είναι 17 αρχικές και 1.837 ετήσιες δηλώσεις.

Βρείτε εδώ τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Πόθεν Έσχες των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων για το 2025 (χρήση 2024).

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές εμφανίζεται η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2025 (χρήση 2024) του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε σχέση με εκείνη του προηγούμενου έτους, της Δήλωσης 2024 (χρήση 2023).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Δήλωση του 2025 (χρήση 2024), δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές (φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 35.916,48 ευρώ. Από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 34.728,84 ευρώ. Εισοδήματα από ακίνητα 10.700 ευρώ. Εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 176,58 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 95,29 ευρώ και εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισοδήματα 56,75 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, δηλώνει κατά την χρήση του 2024 σε μετοχές και επενδυτικά προϊόντα (ομόλογα, αμοιβαία κ.λ.π) το ποσό αποτίμησης των 3.108,9 ευρώ ( από χρεόγραφα Ισόβια ασφάλισης ζωής). Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στην BNP BARIBAS συνολικής αποτίμησης 8.113,46 ευρώ και 21.532,39 δολάρια ΗΠΑ με χειριστή μερίδας της Εθνική Τράπεζα αγοράς από εισοδήματα προηγούμενων των. Εκποίησε ομόλογα αποτίμησης αξίας 500.000 ευρώ της Ηellenic T- Bill (που τα μετάφερε σε τραπεζικό του λογαριασμό). Δεν έχει θυρίδα.

Σε τραπεζικές καταθέσεις συνολικά είχε το ποσό των 575.208,56 ευρώ και 419,44 δολάρια ΗΠΑ.

Έχει 26 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (Κρήτη, Ήπειρο, Κυκλάδες ) από προηγούμενες χρήσεις.

Στην κατοχή του έχει από προηγούμενα έτη, δύο επιβατικά ΙΧ , ένα 875 κυβικών και ένα 1.560 κυβικών.

Παράλληλα συνέχισε να είναι μέτοχος της «ΚΗΡΥΞ ΑΕ» (εφημερίδα της Κρήτης) με μερίδιο 75%.

Έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές 6.100,52 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 150.000 ευρώ προς την αδελφή του Αλεξάνδρα.

Η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, στην Δήλωση του 2025 (χρήση 2024) δήλωσε έσοδα από ακίνητα 40.000 ευρώ. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ. (φορολογούμενα με ειδικό τρόπο) ύψους 94.707 ευρώ. Εισόδημα 875.842 ευρώ από εκποίηση ακινήτου κληρονομίας από τον πατέρα της . Καθώς έχει δηλώσει και 0,11 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατέχει, από προηγούμενη χρήση, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια συνολικής αποτίμησης 41.437,96 ευρώ και επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλιση ζωής) συνολικού ύψους 1.868 ευρώ. Διατηρεί δύο θυρίδες σε ελληνική τράπεζα.

Σε καταθέσεις έχει, στην γαλλική τράπεζα SOCIETE GENERALE αποταμίευση ποσού 177.305,43 δολάρια ΗΠΑ και 1.830,49 ευρώ από προηγούμενα έτη. Στην ελβετική τράπεζα LOMBARD ODIER έχει τρεχούμενο λογαριασμό 1.292.566,28 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών (576.622) και εισόδημα που απέκτησε από την εκποίηση ακινήτου από κληρονομία (715.934). Κατέχει επίσης, στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 407 δολαρίων ΗΠΑ από εισοδήματα προηγούμενων ετών και 183,29 ευρώ. Στην τράπεζα Πειραιώς έχει τρείς λογαριασμούς, έναν μαζί με τρίτους ύψος 890 ευρώ, έναν μηδενικό και έναν με κατάθεση ύψους 98.543,52 ευρώ από εισόδημα 85.438,53 ευρώ, προσαυξημένος κατά 13.104,99 ευρώ λόγω καταβολής αμοιβών ΔΣ προηγούμενων χρήσεων. Κατέχει επίσης δύο μηδενικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελβετικό φράγκο σε ελληνική τράπεζα. Επίσης, έχει καταθέσεις σε διάφορους λογαριασμούς σε ελληνική τράπεζα συνολικού ύψους 2.122 ευρώ

Έχει 8 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (Αττική και Νότιο Αιγαίο ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (μια μονοκατοικία η οποία είναι αυτή που εκποιήθηκε). Έχει στην κατοχή της, ένα επιβατηγό ΙΧ 2.495 κυβικών από προηγούμενα έτη.

Έχει συμμετοχή 66,67% στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών με την επωνυμία MGPG-INVESTEMENT CONSULTING ΙΚΕ.

Έχει δανειακές υποχρεώσεις σε καταναλωτικό δάνειο ύψους υπόλοιπου οφειλής 21.920,63 ευρώ. Ένα δάνειο σε στεγαστικό- επισκευαστικό δάνειο υπόλοιπο οφειλής 818.744ευρώ και υπόλοιπο οφειλής από πιστωτική κάρτα 8.158,47 ευρώ.

Σημαντική μείωση εμφανίζουν τα εισοδήματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχες για το 2025, σε σύγκριση με τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί το 2024.

Ειδικότερα, τα συνολικά εισοδήματα του κ. Ανδρουλάκη για το 2025 ανέρχονται σε 58.042 ευρώ και προέρχονται από τη βουλευτική αποζημίωση.

Την ίδια ώρα, αισθητά μειωμένες εμφανίζονται και οι τραπεζικές του καταθέσεις, οι οποίες διαμορφώνονται πλέον στις 58.393,41 ευρώ. Σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία, σημαντικό μέρος των χρημάτων κατευθύνθηκε στην αγορά ακινήτου στη Σέριφος.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, καταγράφεται αύξηση κατά μία εγγραφή. Συνολικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει πλέον 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Βέλγιο και Σέριφος.

Παράλληλα, στη δήλωση δεν εμφανίζονται χρεόγραφα, μετοχές ή άλλα επενδυτικά προϊόντα. Ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει επίσης ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, ενώ δηλώνει ατομική επιχείρηση (100%) και συμμετοχή 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Τα έσοδα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου από κάθε πηγή, ανήλθαν σε 61.219,15 ευρώ. Συγκεκριμένα, από ακίνητα: 1.971,33 ευρώ, από εισοδήματα εξαιρούμενα από φόρο: 441,00 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες / επιδόματα: 43.804,68 ευρώ, από διάθεση περιουσιακών στοιχείων / δάνεια / δωρεές / κληρονομιές κ.λπ.: 15.000,00 ευρώ και από μερίσματα / τόκους / δικαιώματα: 2,14 ευρώ.

Σημειώνεται πως δεν δηλώνει μετοχές/ χρεόγραφα ούτε μίσθωση θυρίδων. Οι καταθέσεις του, συνολικά, ανέρχονται στο ποσό των 46.035,74 ευρώ ενώ δεν υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του. Επίσης, διαθέτει ένα όχημα (επιβατικό Ι.Χ) 1.560 κ.εκ., με έτος κυκλοφορίας το 2016, και αποκτηθέν το 2023 έναντι 8.000 ευρώ.

Διαθέτει μία αδρανή ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών («Φάμελλος Σωκράτης»), με 100% συμμετοχή από το 1991. Τέλος, οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται συνολικά σε 45.727,84 ευρώ.

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του οικονομικού έτους 2025 (χρήση 2024), ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε:

συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 43.347.44 ευρώ με την επισήμανση ότι οι αποδοχές που έλαβε το 2024 από τη βουλευτική του ιδιότητα, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ είναι έσοδα του κόμματος που κατατέθηκαν στο κόμμα.

συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 32.732,40 ευρώ, με την επισήμανση ότι οι αποδοχές που έλαβε το 2024 από τη βουλευτική του ιδιότητα, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ είναι έσοδα του κόμματος που κατατέθηκαν στο κόμμα.

καταθέσεις 23.661 ευρώ σε λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα στους οποίους είναι συνδικαιούχος

δύο διαμερίσματα στη Λαμία 60 τ.μ. και 45 τ.μ που τα κατέχει από το 1990, από γονική παροχή.

Από την άλλη, τα συνολικά έσοδα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου ανέρχονται σε 101.054,68 ευρώ. Οι μετοχές/χρεόγραφα, που δήλωσε ο κ. Βελόπουλος είναι αξίας 6.054,00 ευρώ. Ο κ. Βελόπουλος μισθώνει 2 θυρίδες από το 2022.

Οι καταθέσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ανέρχονται συνολικά σε 266.285,63 ευρώ. Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε 4 ακίνητα εκ των οποίων εκποίησε τα 3, εντός του έτους δήλωσης. Και δεν δηλώνει κάποιο όχημα.

Είναι εταίρος (48,33%) στην «Όλγα Πετροπούλου και Σία ΕΠΕ» (εμπορική-βιομηχανική), από το 2000, με κεφάλαιο εισφοράς: 8.700 ευρώ. Τέλος, δεν έχει τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις (Πιστωτική στην Εθνική Τράπεζα με αρχικό ποσό 5.000 ευρώ αλλά μηδενικό υπόλοιπο).

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος «ΝΙΚΗ», Δημήτριος Νατσιός δηλώνει συνολικά εισοδήματα ύψους 47.666,51 ευρώ. Ο κ. Νατσιός δεν δηλώνει μετοχές/ χρεόγραφα και δεν διαθέτει τραπεζικές θυρίδες.

Οι καταθέσεις του σε τράπεζες ανέρχονται στο ποσό των 19.322,38 ευρώ. Από τα 5 ακίνητα που δηλώνει έχει εκποιήσει ένα διαμέρισμα στο Κιλκίς. Τα ακίνητα αποκτήθηκαν μέσω γονικής παροχής χωρίς χρηματική συναλλαγή (εκτός του Νο5 που είχε αγοραστεί με δάνειο 163.000 ευρώ).

Ο κ. Νατσιός δηλώνει 3 οχήματα, εκ των οποίων τα 2 απέκτησε το 2024. Αναλυτικά, διαθέτει ένα επιβατηγό ΙΧ 1.248 κ.εκ. του 2006, που αποκτήθηκε το 2017 έναντι 1.300 Euro. Ένα ΕΙΧ 1.490 κ.εκ. Του 2024, που αποκτήθηκε το 2024 έναντι 27.000 ευρώ (12.000 ευρώ + δάνειο 15.000 ευρώ). Επίσης, ένα ΕΙΧ 1.796 κ.εκ. Του 2008, που αποκτήθηκε το 2024 έναντι 100 ευρώ.

Δεν δηλώνει συμμετοχή σε επιχειρήσεις ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις του ανέρχονται στο ποσό των 113.812,67 ευρώ.

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024) δήλωσε:

συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 32.033 ευρώ

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 42.508 ευρώ

εισόδημα που εξαιρείται από φόρο ή εισφορά 4.924 ευρώ.

καταθέσεις 25.000 ευρώ

8 εγγραφές σε ακίνητα, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή και τα υπόλοιπα στην Αιδηψό.

ένα αυτοκίνητο

συμμετοχή 50% στη δικηγορική εταιρεία Νίκου Κωνσταντόπουλου και Ζωής Κωνσταντοπούλου

υπόλοιπο δανείου 1.760 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ