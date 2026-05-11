Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: «Από αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε σε «αμέλεια του λογιστή του», την παράλειψη καταγραφής τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, μετά τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων «πόθεν έσχες».

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του «ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής», αναφέρει, «με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία» και προσθέτει: «Τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου».

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης διαβεβαίωσε, ότι «θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων».

Τέλος, ανέφερε ότι δεν τίθεται ζήτημα απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων, τονίζοντας τη διαχρονική διαφάνεια των οικονομικών του: «Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών».

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

