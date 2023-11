BBC:Η Ελλάδα αρνείται ότι δεσμεύτηκε να μην εγείρει θέμα Γλυπτών του Παρθενώνα

Διαστάσεις λαμβάνει η αντιπαράθεση Αθήνας – Λονδίνου με αφορμή την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και την ακύρωση της συνάντησης με τον Σούνακ, που ακολούθησε.

Σύμφωνα με το BBC η Ντάουνινγκ Στριτ θεώρησε ότι είχε διαβεβαιώσεις πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μιλούσε δημοσίως για τα Γλυπτά του Παρθενώνα κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο ελληνική πηγή το διέψευσε.

Ελληνική κυβερνητική πηγή αντέκρουσε ότι η Αθήνα παρείχε διαβεβαιώσεις στο Λονδίνο σχετικά με αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα Γλυπτά ενώ βρισκόταν στη χώρα, προσθέτει το BBC. Είπαν ακόμα ότι οι συζητήσεις για την προετοιμασία της συνάντησης με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ομαλές μέχρι αργά το απόγευμα της Δευτέρας, πολύ μετά τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο BBC με τη Λόρα Κούνσμπεργκ την Κυριακή.

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ δήλωσε στο BBC Breakfast σήμερα το πρωί ότι είναι «λυπηρό» το γεγονός ότι δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο χωρών, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε μια πρόταση να συναντηθεί αντί για τον Σούνακ με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Όλιβερ Ντάουντεν. Ερωτηθείς αν η αντιμετώπιση του Έλληνα πρωθυπουργού από την κυβέρνηση ήταν αγενής, ο Χάρπερ είπε ότι «στους Έλληνες είχε προσφερθεί συνάντηση σε ανώτερο επίπεδο, αλλά είχαν το δικαίωμα να έχουν τη δική τους οπτική».

'This was a snub wasn't it?'



Transport Secretary Mark Harper was asked on #BBCBreakfast about Rishi Sunak's decision to cancel a meeting with the Greek Prime Minister in a row over the Elgin Marbleshttps://t.co/vW5UKNIvkQ pic.twitter.com/iPDnKurWyS — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) November 28, 2023

Η καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη, πρώην μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του υπουργείου Πολιτισμού, δήλωσε ότι η διαμάχη «κάνει τον Ρίσι Σουνάκ να μην μοιάζει καλύτερος από τον Λόρδο Έλγιν». Η ίδια δήλωσε στο BBC ότι ήταν «αδύνατο» για τον Έλληνα πρωθυπουργό να μην απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

“I’m afraid that makes Rishi Sunak look no better than Lord Elgin.”



Former Greek adviser Prof Irene Stamatoudi on #R4Today after Sunak cancels meeting with the Greek PM.



No 10 believes it had assurances the Greek leader wouldn’t raise the Parthenon Sculptures, or Elgin Marbles. — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) November 28, 2023

Νωρίτερα η δημοσιογράφος του BBC, Λόρα Κούνσμπεργκ σε νέα ανάρτησή της στο X, είπε πως η βρετανική πλευρά «ισχυρίζεται ότι συμφωνήθηκε εκ των προτέρων ότι το θέμα δεν θα τεθεί».

Row is still going on! No 10 claims agreement beforehand that the subject wdn't be raised - not so, say the Greeks - it'd be surprising if an ally would promise not to raise a long running issue with their diplomatic friend, and surprising to imagine Greeks wouldn't mention… https://t.co/BfwVji2Cvh — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) November 28, 2023

Μαρινάκης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Εικάζουμε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός ενοχλήθηκε

Για το θέμα των Γλυπτών και της ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη- Σούνακ τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ψάχνουμε να βρούμε προηγούμενο και δεν βρίσκουμε. Η συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό ακυρώθηκε από την πλευρά του Βρετανού πρωθυπουργού και εικάζουμε το προφανές, ότι ενοχλήθηκε για τις δηλώσεις με τις πάγιες θέσεις της χώρας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Πρόσθεσε ότι η ακύρωση της συνάντησης έγινε γνωστή, κατά τη διάρκεια επαφής του Έλληνα πρωθυπουργού με τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης της Βρετανίας, στον οποίο εξέφρασε τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Προτιμότερο είναι η έκφραση μια διαφωνίας, ειδικά όταν έρχεται ένας πρωθυπουργός από μια άλλη χώρα με βαριά ατζέντα όπως είναι το Μεσανατολικό», είπε και πρόσθεσε ότι στη στάση αυτή απαντάει η δήλωση Μητσοτάκη ο οποίος εξέφρασε την ενόχλησή του και τόνισε ότι όποιος πιστεύει στις θέσεις του δεν φοβάται να τις εκφράσει.

Υπενθυμίζεται πως χθες βράδυ ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αποτέλεσμα την αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού. «Εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Όποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων. pic.twitter.com/hc2aap9OUs — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 27, 2023

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμα ότι η στάση της βρετανικής κυβέρνησης δεν δείχνει σεβασμό όχι μόνο στον πρωθυπουργό αλλά σε όλη τη χώρα. «Εμείς δεν θέλουμε να αναβαθμίσουμε το ζήτημα με μια χώρα που έχουμε καλές σχέσεις. Για τα Γλυπτά, η διαπραγμάτευση είναι μεταξύ του ελληνικού κράτους και του βρετανικού μουσείου και αποτελεί μια διαδικασία που εξελίσσεται και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να θεωρηθεί γενικευμένη κρίση» και συμπλήρωσε ότι το γεγονός καταγράφεται «ως μια ατομική συμπεριφορά του Βρετανού πρωθυπουργού».

Στην ερώτηση, εάν υπάρχει κάτι παραπάνω στη στάση αυτή και αφορά και άλλα ζητήματα «νομίζω ότι η αιτία είναι αυτό το ζήτημα αυτό» και κατέληξε ότι «η χώρα θα συνεχίσει να εκφράζει τις πάγιες θέσεις της».

Με πληροφορίες από BBC