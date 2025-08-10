ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» στη συμμετοχή της Εθνικής μπάσκετ σε φιλικό με το Ισραήλ

Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα για άμεσες κυρώσεις, κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Eurokinissi
Τη μη συμμετοχή της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στον αποψινό φιλικό αγώνα με το Ισραήλ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, επικαλούμενος την κατάσταση στη Γάζα και τις πολιτικές του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Τη στιγμή που στη Γάζα ο λιμός σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους, την ώρα που διεθνώς καταγγέλλονται οι γενοκτονικές πολιτικές, και ενώ Παλαιστίνιοι αθλητές δολοφονούνται, η σωστή συμβολική επιλογή είναι η αποχή της Εθνικής από τον φιλικό αγώνα μπάσκετ με το Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως, στο πλαίσιο των κυρώσεων που θεωρεί αναγκαίες, πρέπει να επιβληθούν μέτρα και στις ισραηλινές αθλητικές ομάδες –εθνικές και συλλογικές– κατά το πρότυπο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στις ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα για άμεσες κυρώσεις, κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.

Ο φιλικός αγώνας Ελλάδας – Ισραήλ είναι προγραμματισμένος για απόψε στις 20:30, στην Κύπρο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής για το Ευρωμπάσκετ.
 

