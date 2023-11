«Η συνέντευξη με τον Μητσοτάκη ταρακούνησε τη Ντάουνινγκ Στριτ» σχολιάζει η δημοσιογράφος του BBC

Η δημοσιογράφος, Λόρα Κούνσμπεργκ, η οποία πήρε τη συνέντευξη από τον Κυριάκου Μητσοτάκη, που οδήγησε στην ακύρωση της συνάντησης με τον Ρίσι Σούνακ σχολίασε την κίνηση του Βρετανού πρωθυπουργού.

«Η συνέντευξή μας με τον Έλληνα πρωθυπουργό που φαίνεται ότι ταρακούνησε αρκετά το Νούμερο 10 (σ.σ. Ντάουνινγκ Στριτ) ώστε να ακυρώσει τη συνάντησή του ο Σουνάκ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αναμενόταν σήμερα (σ.σ. χθες)! Τεράστιες αντιδράσεις, δεδομένου ότι αυτό (Τα Γλυπτά του Παρθενώνα) είναι ένα μακροχρόνιο ζήτημα μεταξύ των δύο χωρών» έγραψε η Λόρα Κούνσμπεργκ σε ανάρτησή της στο X.

Our interview with the Greek PM that seems to have rattled Number 10 👇🏼 enough to cancel Sunak’s meeting with @kmitsotakis expected today ! Huge reaction given this has been long running issue btw the two countries … https://t.co/BfwVji3akP — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) November 27, 2023

Υπενθυμίζεται πως χθες βράδυ ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αποτέλεσμα την αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού. «Εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Sunak cancels Greek PM meeting in Elgin Marbles row - this is what seems to be going on … 👇🏼 https://t.co/XGWJbZ9zUi — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) November 27, 2023

«Ελλάδα και Βρετανία ενώνονται από παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και το πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων είναι εξαιρετικά ευρύ. Οι θέσεις της Ελλάδος για το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι γνωστές. Ήλπιζα να έχω την ευκαιρία να τις συζητήσω και με τον Βρετανό ομόλογό μου, μαζί με τις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας: Γάζα, Ουκρανία, Κλιματική κρίση, μετανάστευση. Όποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το BBC έκανε λόγο για διπλωματική διαμάχη μεταξύ της βρετανικής και της ελληνικής κυβέρνησης για Γλυπτά του Παρθενώνα. Στην επίμαχη συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα θα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Δεν είναι θέμα επιστροφής εκθεμάτων των οποίων αμφισβητείται η ιδιοκτησία. Αυτά τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και ουσιαστικά εκλάπησαν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι ένα ζήτημα επανένωσης. Πού μπορεί να εκτιμήσει κανείς περισσότερο την ομορφιά των εκθεμάτων. Αν σας έλεγα ότι θα κόψουμε στα δύο τη Μόνα Λίζα και η μισή θα ήταν στο Λούβρο και η μισή στο Βρετανικό Μουσείο, θα μπορούσαν οι άνθρωποι να εκτιμήσουν την ομορφιά αυτού του πίνακα; Το ίδιο ισχύει με τα Γλυπτά του Παρθενώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

"I'd say overall we've changed the narrative of migration"



Greek PM Kyriakos Mitsotakis says his government have "implemented a tough but fair migration policy" that has seen the numbers of people arriving drop#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/u1QObnW48d — BBC Politics (@BBCPolitics) November 26, 2023

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η απαίτηση των Ελλήνων και τα μισόλογα της Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα ― νέες εξελίξεις