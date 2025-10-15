ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άρση ασυλίας στον Βασίλη Μεταξά - Κατηγορείται για κλοπή ασπίδας αστυνομικού

Η ασυλία του Βασίλη Μεταξά άρθηκε με 183 ψήφους υπέρ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Βασίλης Μεταξάς του ΚΚΕ / EUROKINISSI
Άρθηκε με 183 ψήφους υπέρ, 101 κατά, από την Ολομέλεια της Βουλής η ασυλία του βουλευτή του ΚΚΕ, Βασίλη Μεταξά, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο, εμφανίζει ως «θύματα τις αστυνομικές δυνάμεις».

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΚΚΕ κατηγορείται πως, κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων τον περασμένο Ιανουάριο, φέρεται να άρπαξε ασπίδα αστυνομικού των ΜΑΤ.

«Η δικογραφία αναφέρει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση. Αλήθεια, επίθεση από ποιους; Από τους αγρότες και τις οικογένειές τους; Από λαϊκούς ανθρώπους, από αγρότες και αγρότισσες που είναι στο όριο της επιβίωσης, εξαιτίας της απαράδεκτης πολιτικής των κυβερνήσεων, με βάση τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ;» διερωτήθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Άρση ασυλίας για τον Βασίλη Μεταξά: Τι είπε ο βουλευτής

«Όλους αυτούς που απέναντι στο δίκαιο αίτημά τους να μπορούν να διαδηλώσουν, είδαν παραταγμένους πάνοπλους αστυνομικούς και κλούβες των ΜΑΤ, που απάντησαν με χημικά και ξύλο; Όσοι ήμασταν εκεί, είδαμε εκατοντάδες βιοπαλαιστές αγρότες που με τους συλλόγους τους αποφάσισαν μια συμβολική κινητοποίηση στον Ε65» συνέχισε ο κ. Μεταξάς.

«Μαζί τους είχαν τις οικογένειες τους, τις συζύγους που είναι μαζί τους στο χωράφι, τα παιδιά τους. Και τότε δέχθηκαν απρόκλητη δολοφονική επίθεση, από μεριάς των ΜΑΤ, με γκλοπ, ασπίδες, χημικά, μια πραγματικά δολοφονική επίθεση» συμπλήρωσε σχετικά ο βουλευτής.

Ο κ. Μεταξάς επισήμανε ότι τα γεγονότα του Ιανουαρίου έχουν καταγραφεί σε βίντεο που αποδεικνύουν ότι και ο ίδιος και όσοι ήταν μπροστά, προσπαθούσαν να βοηθήσουν «να αναπνεύσει ο κόσμος», «να αμυνθεί», «να μη δεχθεί τα δολοφονικά χτυπήματα», ανάμεσά τους και πολλά νέα παιδιά.

«Και τώρα, σε μια εξόφθαλμη προσπάθεια να αντιστραφεί η πραγματικότητα, έρχεται μια δικογραφία που φαίνεται να έχει στόχο την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας, της διεκδίκησης, της οργανωμένης παρέμβασης του εργατικού λαϊκού κινήματος, μέσα από τους φορείς τους»ίπε ο κ. Μεταξάς και κατήγγειλε ότι με τη δικογραφία, παρουσιάζονται ως θύτες τα θύματα και φθάνει στο σημείο «να κατηγορούνται αγρότες, στελέχη και βουλευτής του ΚΚΕ για εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων, μέχρι και κλοπή».

Για δε την κατηγορία της κλοπής, ο βουλευτής ανέφερε ότι δεν μπορεί να σταθεί ο ισχυρισμός ότι επίτηδες αφαιρέθηκε μια ασπίδα κάποιου αστυνομικού, υπό την έννοια της κλοπής, πολύ περισσότερο που ο ίδιος ο αστυνομικός δηλώνει ότι η ασπίδα του βρέθηκε στο χώρο της διαδήλωσης και την έχει παραλάβει.

«Κατηγορούμαστε για δήθεν έργω εξύβριση αστυνομικού. Κατηγορία που για να σταθεί προϋποθέτει πράξεις που σκοπό έχουν να προσβάλουν την τιμή και την υπόληψη κάποιου. Είναι δυνατόν, σε συνθήκες που ο κόσμος δεχόταν επίθεση, με χημικά και ρόπαλα, και μπαίνουμε μπροστά για να τους προφυλάξουμε, να κατηγορούμαστε πως αυτές οι ενέργειες είχαν σκοπό να προσβάλλουν την τιμή κάποιου αστυνομικού;» πρόσθεσε ο κ. Μεταξάς και αρνήθηκε το αποδιδόμενο αδίκημα «της βίας κατά υπαλλήλων».

«Αλήθεια ποιο ήταν το καθήκον των αστυνομικών, για το οποίο, υποτίθεται δέχθηκαν επίθεση και εμποδίστηκαν να το πράξουν, γιατί αυτό αναφέρει ο νόμος για τη βία κατά υπαλλήλων; Το καθήκον τους ήταν η δολοφονική επίθεση σε αγρότες, γυναίκες, παιδιά, με γκλοπ, ασπίδες, χημικά; Είναι πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας τελικά τα θύματα της αστυνομικής επίθεσης να παρουσιάζονται, ως δήθεν θύτες» κατήγγειλε.

Τέλος, ο βουλευτής επισήμανε ότι δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία του γιατί για το ΚΚΕ είναι κατεξοχήν στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών καθηκόντων του και της πολιτικής του δράσης, η παρουσία του όπου αγωνιά και αγωνίζεται ο εργαζόμενος λαός, να υπερασπίζεται τη φωνή του μέσα στη Βουλή και να στηρίζει τις διεκδικήσεις τους ακόμα και τη σωματική του ακεραιότητα, απέναντι σε οποιαδήποτε βίαιη επίθεση.

