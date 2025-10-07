Η Ευρωβουλή δρομολογεί την άρση ασυλίας του Νίκου Παππά

Την έναρξη της διαδικασίας για την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας του Νίκου Παππά ανακοίνωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, μετά από σχετικό αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση συνδέεται με μήνυση που είχε καταθέσει ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Βαγγέλης Περρής τον Μάρτιο του 2024, έπειτα από χαρακτηρισμό «γιουσουφάκι» που είχε χρησιμοποιήσει ο Νίκος Παππάς σε συνέντευξή του στο YouTube, πριν εκλεγεί ευρωβουλευτής.

Το αίτημα διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων (JURI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα εξετάσει το φάκελο και θα εισηγηθεί την τελική απόφαση στην Ολομέλεια.

Η πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς έχει ήδη ζητήσει να μην αρθεί η ασυλία του Έλληνα ευρωβουλευτή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενη δίωξη.

Η απόφαση της επιτροπής αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, ενώ μέχρι τότε ο Νίκος Παππάς διατηρεί κανονικά τα καθήκοντά του ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.