Αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου - Κανέλλη στη Βουλή: «Επί Χούντας έκανε καριέρα»

Έντονη αντιπαράθεση με αφορμή μήνυση που έχει υποβληθεί, είχαν σήμερα στη Βουλή η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη.

Η Λιάνα Κανέλλη «ταύτισε» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον έγκλειστο υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη. Μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, προσέφυγε νομικά σε βάρος της βουλευτού του ΚΚΕ, σημειώνοντας: «έκανε καριέρα επί δικτατορίας».

Ειδικότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε υποβάλλει μήνυση σε βάρος της κυρίας Κανέλλη για τα όσα είχε πει η βουλευτής του ΚΚΕ σε παρελθοντικό χρόνο. Μεταξύ άλλων, είχε υποστηρίξει ότι «διευκόλυνε, ως πρόεδρος της Βουλής, την παρουσία του Κασιδιάρη προκειμένου να βγαίνει από τη φυλακή και να πηγαίνει στο Κοινοβούλιο για να μιλάει».

Τι είπαν στη Βουλή Ζωή Κωνσταντοπούλου και Λιάνα Κανέλλη

Η κυρία Κανέλλη, παίρνοντας τον λόγο, υποστήριξε ότι γι' αυτήν αποτελεί ένα κοινοβουλευτικό παράσημο, το γεγονός ότι επί 25 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, η δεύτερη μήνυση που δέχεται μετά τον Ηλία Κασιδιάρη, είναι από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ξεκαθάρισε, επίσης, πως δεν θα ζητήσει συγγνώμη: «κατατέθηκε μήνυση στο πρόσωπό μου, γιατί μίλησα για τον ιερό πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στη συνέχεια, πήρε τον λόγο και υποστήριξε πως η Λιάνα Κανέλλη «έκανε καριέρα επί δικτατορίας», ενώ «αυτή αγωνίζεται για τη Δημοκρατία απ' όποια θέση και αν βρίσκεται».

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει σε βάρος της η υποψήφια του κόμματός της το 2023 Όλγα Δάλλα αποφάσισε η Ολομέλεια.

Αντίθετα, απορρίφθηκε το αίτημα άρσης ασυλίας της βουλευτού του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλης σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η αίτηση άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου ψηφίσθηκε από 238 βουλευτές έναντι 46 βουλευτές που την καταψήφισαν, επί 284 ψηφισμάτων ενώ η αίτηση άρσης της ασυλίας της Κανέλλης απορρίφθηκε με 209 ψήφους «κατά», έναντι 25 «υπέρ» και 50 «παρών».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την καταγγέλλουν ότι φωτογράφισε με το κινητό της την Μπακογιάννη