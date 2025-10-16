Ανδρουλάκης: «Μονομερής η ταύτιση της κυβέρνησης με τον σφαγέα Νετανιάχου - Χρειαζόμαστε νέο Ελσίνκι»

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής άσκησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο περιθώριο της συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών και ενημέρωση του σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ άλλων, καταλόγισε στην κυβέρνηση «μονομερή ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου», ενώ στάθηκε και στη διαχείριση των ελληνοτουρκικών από πλευράς υπουργείου Εξωτερικών.

«Άλλο η στρατηγική σχέση και άλλο η ανοχή σε μια γενοκτονία. Εμείς θέλουμε άριστους δεσμούς με τον λαό του Ισραήλ. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι εκατομμύρια πολίτες του είναι ενάντια στις επιλογές του Νετανιάχου. Μην εμπλέκετε τη χώρα μας σε επικίνδυνα παιχνίδια» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Facebook Twitter Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή / EUROKINISSI

Νίκος Ανδρουλάκης: Η αναφορά σε νέο «Ελσίνκι»

Καταλόγισε, δε, στην κυβέρνηση ότι «βύθισε» τη συμφωνία του Ελσίνκι. Κατέθεσε μάλιστα την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέρ ενός «Νέου Ελσίνκι» για τη διαχείριση της τουρκικής επιθετικότητας και του αναθεωρητισμού.

Μιλώντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του διαλόγου. Διευκρινίζοντας όμως πως «θέλουμε διάλογο χωρίς αυταπάτες, διάλογο με αποτελέσματα. Δεν μπορεί η Τουρκία να λέει «Γαλάζια Πατρίδα» και η Ελλάδα να λέει «Ήρεμα Νερά».

Αναρωτήθηκε μάλιστα ρητορικά: «Ποια είναι τα ήρεμα νερά: Στα θαλάσσια πάρκα που άλλα ανακοινώνονται και άλλα υλοποιούνται για να μην ενοχληθεί η Άγκυρα; Στο καλώδιο με την Κύπρο που δεν υλοποιείται; Στις αναθεωρητικές προσέγγίσεις που έχουν εγγράψει (σ.σ στην Τουρκία) και στα σχολικά τους βιβλία».

