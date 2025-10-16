Συζήτηση στη Βουλή σήμερα για την εξωτερική πολιτική: Τι αναμένεται να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00, μιλά στη Βουλή, στη συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Η συζήτηση προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

«Τη διεύρυνση της συζήτησης που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το παλαιστινιακό, σε μια συνολική συζήτηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, αποφάσισε ο πρωθυπουργός, με στόχο να αναπτύξει όλη τη λογική των ελληνικών χειρισμών στα εξωτερικά θέματα και να δώσει την ευκαιρία στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να τοποθετηθούν για όλα τα μέτωπα» επισημαίνει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξηγήσει την στάση της Ελλάδας και «τα οφέλη που έχουν προκύψει για τη χώρα από τη στάση αυτή τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε αμερικανικό, ελληνοτουρκικό αλλά και μεσανατολικό επίπεδο».

Κατά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί επίσης, «στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων που φέρνει η ενεργητική διπλωματία σε αντίθεση με τη διπλωματία της αδράνειας και της παρακολούθησης των γεγονότων».

Όπως αναμένεται να πει στη Βουλή ο πρωθυπουργός, «η οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση από το 2019 και αναβαθμίζει την κοινωνικοπολιτική θέση της χώρας, της επιτρέπει να θωρακίζεται αμυντικά. Και η άμυνα να αποτελεί την μια όψη της ασπίδας, ενώ η άλλη όψη της είναι η διπλωματία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο παλαιστινιακό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στην παρουσία του στη Διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα, τις σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά και την επίσκεψη στην Αθήνα, την επομένη της Διάσκεψης της Παλαιστίνιας ΥΠΕΞ Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν. Όλα αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «επιτρέπουν στην Ελλάδα να διεκδικεί ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα τόσο στο ανθρωπιστικό κομμάτι όσο και στον τομέα της ανοικοδόμησης».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, αναμένεται να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών, τονίζοντας τις θετικές συνέπειες που έχει. Παράλληλα, θα υπενθυμίσει ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει η βασική διαφορά με την Τουρκία (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) και πως ούτε εμποδίζει τη χώρα μας να προχωρά τον εθνικό της σχεδιασμό, ο οποίος αποδίδει:

επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια

συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο

θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

διαγωνισμοί για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron

δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες».

Πρόκειται για γεγονότα, τα οποία όπως αναμένεται να σημειώσει, συνιστούν ότι «η Ελλάδα ασκεί επί του πεδίου τα κυριαρχικά της δικαιώματα και όχι σε επίπεδο συνθημάτων και φωνασκιών».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ