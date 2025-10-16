Μητσοτάκης: «Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ»

Με αίσθημα ευθύνης και διάθεση για συναινέσεις προσήλθε στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώνοντας την Εθνική Αντιπροσωπεία για όλες τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική.

Από το βήμα της Ολομέλειας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ, ούτε με εύπεπτες δημαγωγίες και ανέξοδες κορώνες». Όπως σημείωσε, «η ενεργή διπλωματία δεν είναι επαναστατική γυμναστική – δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο διεθνές περιβάλλον, χαρακτηρίζοντάς το «πρωτοφανώς ρευστό». «Η Ευρώπη πιέζεται στα σύνορά της από γεωπολιτικές συγκρούσεις και εσωτερικές προκλήσεις. Οι ΗΠΑ και η Κίνα διαμορφώνουν ένα νέο δίπολο ισχύος, ενώ η Ρωσία επιχειρεί να επανακτήσει επιρροή. Στη Μέση Ανατολή κυριαρχούν εντάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα, τα τελευταία έξι χρόνια, «υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα, προωθώντας παράλληλα την ειρήνη και τη σταθερότητα». Υπογράμμισε ότι η χώρα «στέκεται όρθια και υπερήφανη, ισότιμος εταίρος σε ΕΕ και ΝΑΤΟ», προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στην αμυντική θωράκιση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον 24 υπερσύγχρονα Rafale, 42 F-16 που αναβαθμίζονται σε 83, ενώ το 2028 αναμένονται τα πρώτα F-35, των οποίων η παραγγελία έχει ήδη υπογραφεί. Παράλληλα, η πρώτη φρεγάτα Belh@rra θα φτάσει στην Ελλάδα πριν από το τέλος του έτους. «Ποτέ άλλοτε το Πολεμικό Ναυτικό δεν είχε ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η εθνική άμυνα πλαισιώνεται από την ενεργή διπλωματία, υπογραμμίζοντας πως «η σταθερότητα διασφαλίζεται μέσα από ετοιμότητα».

Για το παλαιστινιακό και τη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή υποστήριξε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων, στηρίζοντας παράλληλα το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023. Πρόσθεσε ότι η χώρα «θα διεκδικήσει ρόλο στην επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή», αναφερόμενος και στη χθεσινή επίσκεψη της υπουργού Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής στην Αθήνα.

Για το ζήτημα της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε πως, ύστερα από εντατικές διαβουλεύσεις, έχει επιτευχθεί προκαταρκτική κοινή κατανόηση με τις αιγυπτιακές αρχές, διασφαλίζοντας τον «αναλλοίωτο χαρακτήρα» της Μονής και την παραμονή των μοναχών.

Αναφορικά με τη Λιβύη, τόνισε πως η Ελλάδα «επιδιώκει ουσιαστική συνεργασία ώστε οι βάρκες των διακινητών να μην ξεκινούν ποτέ», ενώ για την Τουρκία ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα «επιδιώκει τον διάλογο, αλλά δεν συζητά ζητήματα κυριαρχίας».

«Υποστηρίζουμε ενεργά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ο συντονισμός των ακτοφυλακών Ελλάδας και Τουρκίας στο μεταναστευτικό έχει βελτιωθεί. «Θα συνιστούσα ψυχραιμία σε όσους δηλώνουν ετοιμοπόλεμοι από την ασφάλεια του καναπέ τους», πρόσθεσε με νόημα.

Για την Ουκρανία, επανέλαβε πως «η Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να αναγνωρίσει κατοχές και τετελεσμένα», ενώ αναφέρθηκε και στην Κύπρο, τονίζοντας ότι οι σχέσεις του με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη είναι άριστες.

Η συζήτηση στη Βουλή διεξάγεται μετά από πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, προκειμένου να ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία για το σύνολο των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, μετά και το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, που είχε ζητήσει ειδική συνεδρίαση αποκλειστικά για το παλαιστινιακό.