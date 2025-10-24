Άγνωστος Στρατιώτης: Ο νόμος από το 2021 που προέβλεπε αυστηρότερες ποινές για το Μνημείο

Δεκτή με 159 «ναι» και 134 «όχι» έγινε η τροπολογία για τη «συντήρηση και την προστασία» του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, που μεταξύ άλλων προβλέπει ποινές φυλάκισης και χρηματικών προστίμων σε περίπτωση παράβασης.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άρθρο που προβλέπει ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου.

Ωστόσο, πληροφορίες του Alpha κάνουν λόγο πως υπήρχε ήδη νόμος για την προστασία του Μνημείου στο κέντρο της Αθήνας, με αρκετά πιο αυστηρές ποινές. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για το άρθρο 4858/ 2021 του υπουργείου Πολιτιμού, το οποίο αναφέρει πως «όποιος καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει, καθιστά ανέφικτη ή δυσχερή τη χρήση ή λειώνει τη μορφή μνημείου, απειλείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών».

Παράλληλα, ο ίδιος νόμος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, προβλέπει πως «εάν τελεστεί κάποιες από τις προαναφερθείσες πράξεις από περισσότερα άτομα, τότε επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

Άγνωστος Στρατιώτης: Τι ορίζει η νέα τροπολογία

«Η χρήση κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη».

Άγνωστος Στρατιώτης: Οι ενέργειες του υπουργείου Άμυνας

Στην ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτο, προχωρά το υπουργείο Άμυνας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

«Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν ''η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση'', το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρει: «Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν “η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση”, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα. Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί. Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

