Νέα Navtex εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης η Τουρκία, με την οποία παρατείνει τις σχεδιαζόμενες έρευνες του σεισμογραφικού πλοίου Oruc Reis έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η νέα παράνομη ναυτική οδηγία αφορά σε έρευνες του σεισμογραφικού σκάφους από σήμερα 27/08 έως και την 1/09. Η νέα Navtex δεσμεύει περιοχή κοντά στα 10 με 15 μίλια πιο βόρεια από την προηγούμενη Navtex και αφορά περιοχή άνωθεν ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η προηγούμενη παράνομη Navtex παρατάθηκε την περασμένη Κυριακή και έληγε απόψε τα μεσάνυχτα. Όπως προανήγγειλε με δημοσίευμά της η Γενί Σαφάκ, το ερευνητικό σκάφος δεν σκοπεύει να επσιτρέψει στην Τουρκία και η νέα Navtex σηματοδοτεί την απόφαση της Άγκυρας να μην απομακρυνθεί από την περιοχή.

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας είχε προαναγγείλει ότι οι σεισμικές έρευνες θα συνεχιστούν επ'αόριστον, ενώ η Άγκυρα εξέδωσε Navtex και για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, η Άγκυρα δέσμευσε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μερσίνας και Αλεξανδρέττας, ανάμεσα δηλαδή στην Τουρκία και τα Κατεχόμενα, από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει κοινά σημεία με τα ύδατα στα οποία πλέει τις τελευταίες ημέρες του ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis».

Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο κινείται για 18η ημέρα σε νερά άνωθεν της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Εικονικές αερομαχίες στο Αιγαίο

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, τουρκικά μαχητικά, παρενόχλησαν δυο ελληνικά F-16 στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Το περιστατικό συνέβη ενώ τα ελληνικά μαχητικά επέστρεφαν στη Σούδα από την Κύπρο όπου συμμετείχαν στην κοινή άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας σε διάφορα σενάρια με τα γαλλικά Rafale και σε συνεργασία με τις ναυτικές δυνάμεις των τεσσάρων χωρών.

Οι ελληνικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και από άλλα μαχητικά και τα τουρκικά αποχώρησαν τελικά.

Η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N - 027 59.77 E

34 12.28 N - 028 00.12 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.58 N - 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.