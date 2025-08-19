ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των «27» για την Ουκρανία: Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Συμμετέχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - «Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Σε εξέλιξη είναι η τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Με ανάρτησή του στο «Χ» ο Κόστα δήλωσε ότι η τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς των κρατών μελών των χωρών της ΕΕ έχει αρχίσει και πρόκειται για την «ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία. Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τον ουκρανικό λαό και τον πρόεδρο Ζελένσκι».

Ο ίδιος δηλώνει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει την υποστήριξή της στην Ουκρανία και την ειρηνευτική διαδικασία.

«Η Ουκρανία ήταν- και θα παραμείνει- στην κορυφή της ατζέντας των ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία» τονίζει ο Αντόνιο Κόστα.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με ανάρτηση στο «Χ» ότι αυτή την ώρα «συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία».

Στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν «σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που νωρίτερα συμμετείχε και σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Τα 4 βασικά σημεία από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον

Διεθνή / Συνάντηση στον Λευκό Οίκο: Τα 4 βασικά σημεία από τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι με Ευρωπαίους συμμάχους επισκέφθηκαν τον Τραμπ, στον απόηχο της συνόδου της Αλάσκας με τον Πούτιν - Ποια ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα των συνομιλιών και τι περιμένουμε στο εξής;
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Διεθνή / ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στόχος «να προλάβουν» πιθανές απαιτήσεις Πούτιν - Το πακέτο εγγυήσεων αναμένεται να περιλαμβάνει πολυεθνική δύναμη, όμως η τελική του μορφή δεν έχει οριστικοποιηθεί, αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμα το Bloomberg
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σφοδρή επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για τις φωτιές: «Εγκληματικό να αμφισβητείς το 112»

Πολιτική / Επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για τις φωτιές: «Εγκληματικό να αμφισβητείς το 112»

Επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη δήλωση του κ. Πελετίδη ότι κάποιοι πολίτες έσωσαν τα σπίτια τους επειδή δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112, χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική και επικίνδυνη»
LIFO NEWSROOM
Πόσο έχουν αλλάξει οι ιστορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία

Βασιλική Σιούτη / Πόσο έχουν αλλάξει οι ιστορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία

Ο Θάνος Βερέμης, ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας, μιλά στη Βασιλική Σιούτη για τις ελληνορωσικές σχέσεις από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα αλλά και για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία και τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Πολιτική / Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Στη δήλωση αναφέρεται ότι το σχέδιο «κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και ότι «θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των αμάχων στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM
Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατό της

Πολιτική / Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατό της

«Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε» αναφέρει η ανακοίνωση
LIFO NEWSROOM
Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Ο νευρολόγος του Σισμανόγλειου ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό

Πολιτική / Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Ο νευρολόγος του Σισμανόγλειου ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό

« Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός υγείας
LIFO NEWSROOM
 
 