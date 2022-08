Ξηρασία «στεγνώνει» την Ευρώπη: Η χειρότερη εδώ και 500 χρόνια

Περίπου το 60% της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πληγεί από την ξηρασία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας.

Τα κύματα καύσωνα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή στέρεψαν ποτάμια σε όλη την ήπειρο, ενώ υπάρχουν ζήτημα με τα αποθέματα νερού τα οποία πέφτουν κατακόρυφα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Μήνες πενιχρών βροχοπτώσεων και θερμοκρασίες πάνω από το μέσο όρο έχουν οδηγήσει ξηρασία, τη χειρότερη που έχει καταγραφεί σε ορισμένες χώρες. Ο καύσωνας και ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών προκαλούν καταστροφή σε καλλιέργειες και ντόμινο εξελίξεων στην οικονομία.

Η χειρότερη ξηρασία για την Ευρώπη εδώ και 5 αιώνες

Όπως σημειώνει η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα, που καθοδηγεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, επικαλούμενη ανώτερο επιστήμονα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας, αυτή η ξηρασία πρόκειται να είναι η χειρότερη που έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα τελευταία 500 χρόνια.

Source: Sky News