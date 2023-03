Σπάνιος καρχαρίας ξεβράστηκε σε παραλία και τον διαμέλισαν – Έκκληση να επιστραφεί το κεφάλι

Σπάνιος καρχαρίας βαθέων υδάτων ξεβράστηκε νεκρός σε παραλία του Χαμπσάιρ με αγνώστους να τον εντοπίζουν και να τον διαμελίζουν. Οι Αρχές να κάνουν έκκληση για επιστροφή του κεφαλιού του.

Ο καρχαρίας μήκους 2 μέτρων βρέθηκε στην παραλία Λεπ την Παρασκευή και μεταξύ των όσων εκλήθησαν στο σημείο για να τον εξετάσουν ήταν ο ιστορικός Dan Snow.

Πριν προλάβει να φτάσει, όμως, κάποιος είχε κόψει και αφαιρέσει το κεφάλι, το πτερύγιο και την ουρά του.

Η Alisha Openshaw εντόπισε τον καρχαρία στα ρηχά και επιχείρησε να τον σώσει, σπρώχνοντάς τον βαθύτερα. Τον είδε να κολυμπά μακριά, αλλά αργότερα βρέθηκε νεκρός.

Ο Snow παρέλαβε ό,τι είχε απομείνει και το μετέφερε σε ασφαλή τοποθεσία μέχρι να το παραλάβει κάποιος από τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου.

Σήμερα, ο ιστορικός έκανε έκκληση στο κοινό να επιστραφεί το κεφάλι του «εξαιρετικά σπάνιου» καρχαρία, καθώς ο ίδιος δεν κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του.

«Απέτυχα. Είχαν αρπάξει το κεφάλι, την ουρά και το πτερύγιο πριν συγκεντρώσω μία αρκετά μεγάλη ομάδα για να τον σύρω από την παραλία. Πήγαμε να τον διασώσουμε προς χάριν της επιστήμης χθες το βράδυ. Αλλά φτάσαμε πολύ αργά. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, εάν έχετε το κεφάλι επικοινωνήστε μαζί μας. Οι επιστήμονες θέλουν να το εξετάσουν και δεν είναι και δικό σας για να το κρατήσετε».

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

We went to secure the shark for science last night. But we were too late!

Please please- of you have the head get in touch. The scientists want to have a look at it and then it's yours to keep. https://t.co/gS8SYQxAp4