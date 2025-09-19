ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Περού: Βρήκαν απολίθωμα δελφινιού ηλικίας 12 εκατομμυρίων ετών - Ήταν σχεδόν ανέπαφος ο σκελετός

Το απολίθωμα εντοπίστηκε το καλοκαίρι στο νότιο μέρος της χώρας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Περού: Βρήκαν απολίθωμα δελφινιού ηλικίας 12 εκατομμυρίων ετών - Ήταν σχεδόν ανέπαφος ο σκελετός
Φωτ.: X
Το απολίθωμα προϊστορικού δελφινιού παρουσίασαν την Τετάρτη, παλαιοντολόγοι στη Λίμα

Πρόκειται για απολίθωμα προϊστορικού δελφινιού που έχει ακόμη ελάχιστα μελετηθεί, ηλικίας 12 εκατομμυρίων ετών και βρέθηκε τον Ιούλιο στο νότιο Περού.

Ο μήκους 3,5 μέτρων απολιθωμένος σκελετός αυτού του Lomacetus βρέθηκε σχεδόν ανέπαφος στην έρημο του Οκουκάχε, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της περουβιανής πρωτεύουσας.

«Είναι ένα είδος δελφινιού», το οποίο ζούσε «πριν από περίπου 12 εκατομμύρια χρόνια», δήλωσε στο AFP ο παλαιοντολόγος Μάριο Γκαμάρα στο πέρας συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στην έδρα του Ινστιτούτου Γεωλογίας, Ορυχείων και Μεταλλουργίας.

«Έχουμε έναν σχεδόν πλήρη σκελετό, γεγονός το οποίο επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μελέτες για ολόκληρο το ζώο: πώς μετακινείτο, πώς κολυμπούσε, τι έτρωγε ή πόσα χρόνια ζούσε», εξήγησε ο ειδικός.

Η Οκουκάχε είναι μια έρημος που είναι πολύ δημοφιλής στους παλαιοντολόγους.

Πριν από λίγο περισσότερο από είκοσι χρόνια βρέθηκαν εκεί τα απολιθώματα φαλαινών, δελφινιών, καρχαριών κι άλλων ειδών της Μειοκαίνου, περίοδος που άρχισε πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια και τελείωσε πριν από περίπου 5 εκατομμύρια χρόνια.

Περιβάλλον

