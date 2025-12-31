ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο «Αρκτούρος» απέκτησε το πρώτο ασθενοφόρο για άγρια θηλαστικά στην Ελλάδα

Το όχημα αποκτήθηκε χάρη σε δωρεά

Το ασθενοφόρο του Αρκτούρου / ΕΡΤ
Ειδικό όχημα, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει άμεσα τις συνθήκες επέμβασης και φροντίδας άγριων ζώων στην Ελλάδα, απέκτησε και επίσημα ο Αρκτούρος.

Πρόκειται για ένα ειδικό ασθενοφόρο, που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μεταφέρει με ασφάλεια ζώα όπως αρκούδες, λύκους, τσακάλια, λύγκες, ζαρκάδια, ελάφια και άλλα είδη άγριας ζωής, εξασφαλίζοντας τις σωστές συνθήκες για τη γρήγορη μεταφορά τους για περίθαλψη.

Το όχημα αποκτήθηκε χάρη σε δωρεά και δίνει τη δυνατότητα στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου να ανταποκρίνεται άμεσα σε περιστατικά όπως τροχαία ατυχήματα, παγιδεύσεις σε παράνομες παγίδες, διασώσεις ορφανών ζώων και την ασφαλή μεταφορά τους.

Με την προσθήκη του ασθενοφόρου, ενισχύονται οι δυνατότητες του Αρκτούρου, ειδικά σε μια περίοδο που αυξάνονται οι επαφές ανθρώπων και άγριων ζώων και απαιτείται γρήγορη διαχείριση, όπως ανέφερε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου, Πάνος Στεφάνου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

