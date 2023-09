Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο θα παρουσιάσει το τελευταίο μέρος του «Planet Earth»

Παρών και στο τελευταίο μέρος του βραβευμένου προγράμματος του BBC «Planet Earth» ο εμβληματικός παρουσιαστής του, σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο.

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο , ο διασημότερος παρουσιαστής ντοκιμαντέρ, στα 97 του πλέον χρόνια επιστρέφει στην τηλεόραση για να παρουσιάσει το τελευταίο μέρος της τριλογίας του βραβευμένου προγράμματος του BBC «Planet Earth». «Η σειρά δεν θα ήταν η ίδια χωρίς τον Ντέιβιντ, γι' αυτό είμαι χαρούμενος που θα παρουσιάσει το τρίτο μέρος», είπε ο παραγωγός του «Planet Earth» Μάικ Γκάντον στη Mirror. «Όπως πάντα, έφερε το μεγάλο του ενθουσιασμό και τη σοφία του, είναι ενθαρρυντικός σχετικά με αυτή τη νέα προοπτική και, γνωρίζω ότι, πραγματικά έχει απολαύσει τα εκπληκτικά νέα «θαύματα» που μεταφέρονται στην οθόνη».

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο παραγωγός αποκάλυψε ότι ο διάσημος παρουσιαστής ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την εναρκτήρια σκηνή σε μια ιδιαίτερα εμβληματική τοποθεσία. «Τα πρώτα γυρίσματα της σειράς με τον Ντέιβιντ έγιναν στην πανέμορφη βρετανική ύπαιθρο, ακριβώς στην τοποθεσία όπου ο Κάρολος Δαρβίνος συνήθιζε να περπατάει ενώ σκεφτόταν τις συγκλονιστικές ιδέες του για την εξέλιξη … και γι' αυτόν, φυσικά, ο ήλιος έλαμψε κάτω από τον γαλάζιο ουρανό, μια από τις λίγες ημέρες που αυτό συνέβη στο φετινό καλοκαίρι!», ανέφερε ο Γκάντον.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της βραβευμένης σειράς θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια με τα πρώτα επτά να παρουσιάζουν συμπεριφορές ζώων από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων για πρώτη φορά ενώ το τελευταίο επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο σε εκείνους που εργάζονται για την σωτηρία κάποιων ειδών. Σύμφωνα με τον Guardian θα προβληθεί μέσα στο χρόνο.

