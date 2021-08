Περίπου 4,5 τόνοι νεκρών ψαριών ξεβράστηκαν στις ακτές μιας μεγάλης λιμνοθάλασσας στη νοτιοανατολική Ισπανία, τα τελευταία 24ωρα.

Μετά από τη μαζική εξαφάνιση των ψαριών, που έχει ανησυχήσει τους κατοίκους της περιοχής και τους περιβαλλοντολόγους, η λιμνοθάλασσα της Mar Menor πλημμύρισε με νεκρά ψάρια.

Η τοπική κυβέρνηση το αποδίδει στον πρόσφατο ζεστό καιρό στην περιοχή νότια της Μούρθια, όπου βρίσκεται η λίμνη, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι η ρύπανση από την τοπική γεωργία έχει υποβαθμίσει την ποιότητα του νερού. Οι εισαγγελικές έρευνες συνεχίζονται ενώ κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν απαιτώντας άμεση δράση.

Αναφορές στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι η κεντρική κυβέρνηση εξετάζει ένα αίτημα για την κήρυξη της Mar Menor ως περιοχή που έχει υποστεί περιβαλλοντική καταστροφή. Το αίτημα εστάλη από την περιφερειακή κυβέρνηση, η οποία δέχεται αυξανόμενη πίεση να σώσει τη λιμνοθάλασσα που μαστίζεται από χρόνια οικολογικά προβλήματα.

Η Mar Menor βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της Μεσογείου στην Ισπανία και κάποτε αποτελούσε πόλος έλξης για τον τουρισμό και καταφύγιο θαλάσσιας ζωής. Αλλά η ποιότητα του νερού έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και τη μαζική εξαφάνιση ψαριών το 2016 και το 2019.



Το WWF España εκτιμά ότι η κύρια αιτία των τελευταίων θανάτων από ψάρια ήταν «η ρύπανση από την εντατική γεωργία στην περιοχή». Η ομάδα απέδωσε την υψηλή θνησιμότητα στην έλλειψη οξυγόνου στο νερό.

Οι οικολόγοι λένε ότι τα φύκια μπορούν να ευδοκιμήσουν σε νερά που έχουν μολυνθεί με υψηλά επίπεδα χημικών από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτή η υπερανάπτυξη φυκιών εμποδίζει το φως του ήλιου και μειώνει το οξυγόνο στο νερό, καθιστώντας δύσκολη την επιβίωση των υδρόβιων ζώων.

«Οι άνθρωποι στην περιοχή την αποκαλούν πράσινη σούπα», δήλωσε ο Ramon Pagan από μια τοπική περιβαλλοντική ομάδα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Προκαλείται από περίσσεια λιπασμάτων στο νερό».

Μια κάτοικος, η Ana Pineda, είπε ότι οι ντόπιοι διαδηλώνουν για αυτό εδώ και χρόνια. «Δεν μπορούμε να πατήσουμε το πόδι μας στο νερό ή να πάμε στην παραλία εδώ και χρόνια», είπε.

Η εξελισσόμενη περιβαλλοντική κρίση έχει δημιουργήσει πολιτική ένταση μεταξύ της αριστερής κεντρικής κυβέρνησης και της συντηρητικής περιφερειακής κυβέρνησης, οι οποίες αλληλοκατηγορούνται για αδράνεια. Τη Δευτέρα ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Μούρθια, Fernando López Miras, έστειλε επιστολή στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας τον να συγκαλέσει συνάντηση για την Mar Menor.

Ο Miras και οι πολιτικοί του σύμμαχοι είπαν ότι η περιφερειακή κυβέρνηση δεν είχε τη δύναμη να αναλάβει δράση. Η υπουργός για την οικολογική μετάβαση της Ισπανίας, Teresa Ribera, δήλωσε ότι «θα επιληφθεί αυτού του ζητήματος προσωπικά» και προγραμμάτισε συνάντηση με τον τοπικό επικεφαλής της κυβέρνησης της Μούρθια.

