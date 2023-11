Ισλανδία- ηφαίστειο: Δρόμος κόπηκε στα δύο από τους σεισμούς

Τεράστιες ρωγμές και καθιζήσεις έχουν δημιουργηθεί σε δρόμο σε πόλη της Ισλανδίας μετά τους σεισμούς, που προμηνύουν έκρηξη του ηφαιστείου.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, καθώς οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι πολλαπλές δονήσεις μπορεί να υποδηλώνουν επικείμενη ηφαιστειακή έκρηξη. Στους κατοίκους του Γκρίνταβικ της Ισλανδίας επετράπη να επιστρέψουν στα σπίτια τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να συλλέξουν τα υπάρχοντά τους, αλλά η κατάσταση παραμένει αβέβαιη λόγω των συνεχόμενων σεισμών.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ολόκληρη η Ισλανδία, καθώς προετοιμάζεται για έκρηξη του ηφαιστείου Fagradalsfjall, και εξαιτίας αυτού πλήττεται από εκατοντάδες σεισμούς. Ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας προσπαθεί να καθησυχάσει τους πολίτες, σχετικά με την επερχόμενη έκρηξη του ηφαιστείου, ενώ μέχρι χθες το απόγευμα, η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία εντόπισε περίπου 900 σεισμούς.

Τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει καταγραφή πάρα πολλών σεισμών, μεγαλύτερων ή μικρότερων, εν μέσω προειδοποιήσεων για σημαντική πιθανότητα έκρηξης του ηφαιστείου Fagradalsfjall εντός των ημερών.

Η Ισλανδία, που βρίσκεται μεταξύ της Ευρασιατικής και της Βορειοαμερικανικής τεκτονικής πλάκας - οι οποίες κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις - αποτελεί παγκόσμιο σημείο εστία σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας, και πλέον έχει σχηματιστεί μια σήραγγα μάγματος κάτω από τη χερσόνησο, η οποία εκτείνεται στη θάλασσα.

