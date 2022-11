Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και 600 ακόμα νέοι προσέφυγαν στα δικαστήρια κατά της Σουηδίας για «κλιματική αδράνεια»

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και πάνω από 600 νέοι στη Σουηδία προσέφυγαν σήμερα στη δικαιοσύνη, πρώτη φορά, κατά του σουηδικού κράτους κατηγορώντας το για κλιματική αδράνεια.

«Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια υπόθεση μεγάλης κλίμακας στο σουηδικό νομικό σύστημα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ίντα Έντλινγκ, μέλος της οργάνωσης πίσω από την αγωγή, Aurora.

Η προσφυγή, που υποβλήθηκε συμβολικά στο περιφερειακό δικαστήριο της Στοκχόλμης κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην πόλη, είχε προηγουμένως κατατεθεί ηλεκτρονικά σε άλλο δικαστήριο της Στοκχόλμης.

Βρίσκεται στα σκαριά εδώ και δύο χρόνια και κατατίθεται τώρα αφού η νέα δεξιά κυβέρνηση της Σουηδίας αντιμετωπίζει ολοένα και εντονότερη κριτική για τους άτονους, κλιματικούς της στόχους.

Η Μόα Γουίντμαρκ, μια 19χρονη φοιτήτρια, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι συμμετείχε στη διαδήλωση της Παρασκευής επειδή «η κλιματική κρίση είναι ανησυχητική και τρομακτική. Oδεύουμε προς μια καταστροφή».

Αν και η προσφυγή αυτή κατατίθεται για πρώτη φορά σε σουηδικό δικαστήριο, έξι νέοι Πορτογάλοι έχουν ήδη προσφύγει κατά της Σουηδίας και 32 ακόμα χωρών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγορώντας τους ότι δεν αντιμετώπισαν επαρκώς την κλιματική κρίση.

«Εάν κερδίσουμε, θα υπάρξει μια ετυμηγορία που λέει ότι το σουηδικό κράτος πρέπει να αναλάβει το μερίδιό του από τα παγκόσμια μέτρα που απαιτούνται, για να πετύχει ο κόσμος τον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου στην υπερθέρμανση του πλανήτη», είπε η Έντλινγκ.

Τα τελευταία χρόνια, ένας αυξανόμενος αριθμός οργανώσεων και πολιτών έχουν στραφεί στα δικαστήρια για να επικρίνουν αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι η κυβερνητική αδράνεια για το κλίμα.

Τον Δεκέμβριο του 2019, το ανώτατο δικαστήριο της Ολλανδίας διέταξε την κυβέρνηση να μειώσει τα αέρια του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 25% έως το 2020, σε μια υπόθεση ορόσημο που ασκήθηκε από περιβαλλοντική ομάδα.

Σε μια παρόμοια υπόθεση στη Γαλλία, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πολίτες οδήγησαν το γαλλικό κράτος στα δικαστήρια επειδή δεν έκανε ενέργειες κατά της κλιματικής αλλαγής.

Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Σουηδικό Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι η μέση θερμοκρασία στη Σουηδία είχε αυξηθεί σχεδόν δύο βαθμούς Κελσίου από τα τέλη του 1800, δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η χιονοκάλυψη διαρκεί πλέον δύο εβδομάδες λιγότερο, ενώ η βροχόπτωση έχει αυξηθεί.

