Γιατί το χιόνι έκανε τα βουνά της Γιούτα ροζ

Μπροστά στο θέαμα χιονιού με ροζ απόχρωση έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες κάτοικοι της Γιούτα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε ορεινές περιοχές όλου του κόσμου. Είναι το αποτέλεσμα της άνθισης της άλγης που ευδοκιμεί σε ψυχρά, χιονισμένα περιβάλλοντα, σύμφωνα με τον Σκοτ Χοτάλινγκ, επίκουρο καθηγητή στο κρατικό πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Συγκεκριμένα, το είδος της άλγης που προκαλεί το ροζ χιόνι στα βουνά της Γιούτα ονομάζεται επιστημονικά «chlamydomonas nivalis».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί στη Γιούτα η άλγη να προκάλεσε το ροζ χρώμα του χιονιού αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που το χιόνι έχει γίνει μοβ, πράσινο ακόμα και πορτοκαλί.

This pink snow has fallen in Utah.



The pink hue has given rise to this type of phenomenon being referred to as 'watermelon snow'.



