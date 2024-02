Χιλιάδες σαρδέλες μυστηριωδώς ξεβράστηκαν σε ακτή στις Φιλιππίνες ώρες πριν τον μεγάλο σεισμό των 7.1 ρίχτερ.

Το φαινόμενο που από τους ντόπιους χαρακτηρίστηκε ως «κακός οιωνός» σόκαρε τις Φιλιππίνες καθώς λίγες μόνο μέρες αργότερα η χώρα χτυπήθηκε από μεγάλο σεισμό.

Στις 7 Ιανουαρίου οι ακτές μήκους 4 χιλιομέτρων του νησιού Τινότο στις Φιλιπίνες έγιναν «ασημένιες» όταν χιλιάδες σαρδέλες εμφανίστηκαν στην ακτή. Στην αρχή, από κάποιους η εμφάνιση των ψαριών έγινε δεκτή με ενθουσιασμό ενώ για κάποιους άλλους θεωρήθηκε «κακός οιωνός».

Λίγες μέρες αργότερα την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου ένας ισχυρός σεισμός 7.1 ρίχτερ χτύπησε τις Φιλιππίνες. Ωστόσο ο Κιρίλο Λάνγκνασον, από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων δεν συνδέει τα δύο περιστατικά.

«Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ανόδου, μιας διαδικασίας του ωκεανού κατά την οποία το πιο κρύο νερό ωθείται προς την επιφάνεια του ωκεανού, φέρνοντας θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένου του πλαγκτόν, τροφή αυτών των νεαρών ψαριών. Ως αποτέλεσμα, τα ψάρια παγιδεύτηκαν σε πιο ρηχές περιοχές, καθιστώντας ευκολότερο το πιάσιμο τους».

