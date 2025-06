Ένα σπάνιο θέαμα: Ανεμοστρόβιλος περνά μέσα από ουράνιο τόξο στη Νεμπράσκα

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής Ντίκενς στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ, όταν ένας ανεμοστρόβιλος πέρασε δίπλα από ουράνιο τόξο.

Το θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο ανεμοστρόβιλος φέρεται να παρέμεινε στο έδαφος για περίπου μισή ώρα, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Το βίντεο ανάρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ο κυνηγός καταιγίδων Κόνορ ΜακΚάρτι, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Ανεμοστρόβιλος της χρονιάς νωρίτερα σήμερα κοντά στο Ντίκενς. Παρακολουθήσαμε αυτό το supercell για τέσσερις ώρες, από τον αρχικό σχηματισμό μέχρι την εξασθένισή του. Για εμάς, ήταν ένας ανεμοστρόβιλος που θα θυμόμαστε για πάντα».

Tornado of the year earlier this evening near Dickens, Nebraska. We were on this cyclic tornadic supercell from the first initial updraft until the weakening process 4 hours later. This is a lifetime type tornado for us! #NeWx #Tornado pic.twitter.com/xrTOpeSPwI