ΕΕ: Πολιτική συμφωνία στους νέους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σε πολιτική συμφωνία για περισσότερο φιλόδοξους στόχους για την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2030 κατέληξαν σήμερα οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι μέχρι το 2030 η Ένωση θα λαμβάνει το 42,5% της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρκους Πίπερ. Η συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις χώρες της ΕΕ.

#RED3 just reached agreement with Swedish Presidency: 42.5% binding renewable target by 2030. Faster approval processes. Biomass remains 100% renewable. Checking the definition of green hydrogen and much more. A good day for Europe's energy transition.