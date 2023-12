COP28: Σφοδρές αντιδράσεις για το νέο κείμενο συμφωνίας

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο σχέδιο συμφωνίας στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, της COP28, το οποίο ετοίμασαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Το νέο κείμενο που παρουσιάστηκε σήμερα, παραμονή της λήξης της COP28 , η οποία διεξάγεται στο Ντουμπάι, προκάλεσε σοβαρές ενστάσεις. Ήδη η ΕΕ εξέφρασε δια του αντιπροσώπου της στην COP28 την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την σύνοδο αν δεν αλλάξει η συμφωνία. «Η ΕΕ θα αποχωρήσει από αυτές τις συνομιλίες για το κλίμα εάν το σχέδιο συμφωνίας δεν αλλάξει», είπε ένας βασικός παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTE, τον οποίο επικαλείται το BBC.

Ο Ίμον Ράιαν, υπουργός Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας, μιλώντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν άκρως αρνητικός. «Πρέπει να καταρτίσουμε ένα πρόγραμμα εργασίας και να στείλουμε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα ότι πρόκειται να αναπροσανατολίσουμε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα αναφορικά με το κλίμα και τις μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα», είπε χαρακτηριστικά. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ είπε ακόμα ότι υπάρχουν στοιχεία που είναι «εντελώς απαράδεκτα».

"We need to set up a work programme and send a clear political signal that we are going to redirect the whole financial system towards climate and zero carbon." - @EamonRyan will lead the EU in negotiations on climate finance at #COP28 https://t.co/gObIFNqNUr

Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που η αντιπροσωπεία της ΕΕ απειλεί να αποχωρήσει από τις συνομιλίες για το κλίμα καθώς το ίδιο συνέβη και πέρυσι στην COP27.

Σε γενικές γραμμές διάχυτες είναι οι αντιδράσεις, καθώς κι οι επικρίσεις για το σχέδιο συμφωνίας. Μεγάλο ζήτημα προέκυψε όταν η επιλογή της «σταδιακής κατάργησης» των ορυκτών καυσίμων αφαιρέθηκε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε αυτόν τον τελευταίο γύρο. Αντ' αυτού, η συμφωνία προτείνει τώρα τη «μείωση της κατανάλωσης και της παραγωγής» ορυκτών καυσίμων.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι η διατύπωση για τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να «ενισχυθεί σημαντικά». Ο επίτροπος της ΕΕ για το κλίμα ανέφερε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών θέλει περισσότερα για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Γάλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν «απογοητευμένοι» από το «ανεπαρκές» σχέδιο. Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας των μικρών νησιωτικών κρατών ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υπογράψουμε το πιστοποιητικό θανάτου μας».

Αλλά, πριν από τη συνάντηση, ο επικεφαλής των συνομιλιών για το κλίμα στο Ντουμπάι, σουλτάνος αλ Τζαμπέρ, δήλωσε ότι το κείμενο αντανακλά τις φιλοδοξίες του και το χαρακτήρισε «τεράστιο βήμα προς τα εμπρός».

“Together we have the opportunity to deliver history again. We can send a signal to the world that multilateralism does work, and this process can respond to what the science is telling us, that it can deliver for the most vulnerable and keep 1.5 within reach.” pic.twitter.com/0FUwZ166uO