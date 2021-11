Ο υπουργός Εξωτερικών του Τουβαλού έδωσε μια ομιλία για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στη Γλασκώβη, μέσα από τη θάλασσα.

Σε μία συμβολική κίνηση, στάθηκε όρθιος, με το θαλασσινό νερό να φτάνει ως το γόνατό του, προκειμένου να δείξει πώς το νησιωτικό έθνος στον Ειρηνικό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής.

Εικόνες του Simon Kofe να στέκεται με κοστούμι και γραβάτα μέσα στη θάλασσα, με τα μπατζάκια του σηκωμένα, έχουν κοινοποιηθεί ευρέως στα social media, εφιστώντας την προσοχή στον αγώνα του Τουβαλού ενάντια στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.



«Η δήλωση αυτή αντιπαραθέτει το σκηνικό της COP26 με τις πραγματικές καταστάσεις, που αντιμετωπίζει το Τουβαλού λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και υπογραμμίζει την τολμηρή δράση που λαμβάνει το Τουβάλου για να αντιμετωπίσει τα πολύ πιεστικά ζητήματα της ανθρώπινης κινητικότητας για την κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Kofe στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Το βίντεο τραβήχτηκε από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό TVBC στην άκρη του Φονγκαφάλε, της κύριας νησίδας της πρωτεύουσας Φουναφούτι, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Πρόκειται να παρουσιαστεί στη σύνοδο κορυφής για το κλίμα την Τρίτη.

Οι ηγέτες των πιο ρυπογόνων χωρών του πλανήτη έχουν δεσμευτεί για μηδενικές εκπομπές ρύπων ως το 2050 αλλά οι ηγέτες των νησιών του Ειρηνικού ζήτησαν άμεση δράση, επισημαίνοντας ότι διακυβεύεται η ίδια η επιβίωση των χωρών τους.

Tuvalu's Minister for Justice highlights the impact of #climatechange and #sealevelrise rise at the foreshore of his country's capital to participants at a side event at #COP26 #COP26Glasgow . Climatic impacts arent just narratives here. They are real.



