Κλιματική αλλαγή και ρύπανση αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Οι περιβαλλοντικές αλλαγές που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή - όπως οι ακραίες θερμοκρασίες, οι απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, η υγρασία, η ατμοσφαιρική πίεση, οι πυρκαγιές, οι καταιγίδες σκόνης και άμμου - ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ερευνητές που συνεργάστηκαν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εγκεφαλικού ανέλυσαν δημοσιευμένες μελέτες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ εγκεφαλικού και περιβαλλοντικών αλλαγών που σχετίζονται με το κλίμα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι ένα ολοένα και πιο ασταθές κλίμα μπορεί να αυξήσει τόσο τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού όσο και τον κίνδυνο θανάτου από αυτό.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα περισσότερα στοιχεία δείχνουν συσχετίσεις και όχι άμεση αιτιώδη σχέση, ωστόσο το συνολικό μοτίβο θεωρείται συνεπές και βιολογικά τεκμηριωμένο.

«Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν αφυδάτωση, "συμπυκνώνοντας" το αίμα και αυξάνοντας τον κίνδυνο απόφραξης των αιμοφόρων αγγείων, ενώ η υγρασία και οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να ανεβάσουν την αρτηριακή πίεση, βασικό παράγοντα για εγκεφαλικό», δήλωσε η Anna Ranta, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία.

Όπως σημείωσε, ο συνδυασμός ακραίων καιρικών φαινομένων - όπως καύσωνας και ξηρασία ή ψύχος με υγρασία και ισχυρούς ανέμους - μπορεί να έχει σωρευτική επίδραση, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο εγκεφαλικού και θανάτου.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι ορισμένες ομάδες είναι πιο ευάλωτες, όπως οι ηλικιωμένοι, άτομα με μεταβολικές διαταραχές και όσοι ζουν σε ψυχρότερα ή χαμηλού εισοδήματος περιβάλλοντα, όπου οι ακραίες θερμοκρασίες επιβαρύνουν περισσότερο την υγεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εγκεφαλικού υπογραμμίζει ακόμη ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό.

Σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια έκθεσή του, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες - κυρίως η ατμοσφαιρική ρύπανση και η έκθεση σε μόλυβδο - ευθύνονται για περίπου το 37% του παγκόσμιου φορτίου εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα μικροσωματίδια των ρύπων εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των πνευμόνων και προκαλούν βλάβες στα τοιχώματα των αγγείων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη ή ρήξη αρτηριών στον εγκέφαλο.

Επειδή η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση έχουν κοινή πηγή - την καύση ορυκτών καυσίμων - οι ειδικοί τονίζουν ότι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να περιορίσει τον σχετικό κίνδυνο και να προστατεύσει την υγεία του εγκεφάλου.

Το εγκεφαλικό αποτελεί την τρίτη βασική αιτία θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως, με 11,9 εκατομμύρια νέα περιστατικά το 2021 και έναν στους τέσσερις ενήλικες να διατρέχει κίνδυνο στη διάρκεια της ζωής του, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

