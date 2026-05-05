Μόρνος: Το χωριό Κάλλιο «βυθίστηκε» πλήρως κάτω από τα νερά της λίμνης

ΤΟ 1980 ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΝΕΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ 80 ΣΠΙΤΙΑ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Νέες φωτογραφίες από τη λίμνη Μόρνου / EUROKINISSI
Η λίμνη του Μόρνου παρουσιάζει φέτος μια εντυπωσιακά ενισχυμένη εικόνα, με τη στάθμη του νερού να έχει εκτοξευθεί σημαντικά χάρη στις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις του χειμώνα.

Χαρακτηριστική εικόνα της ανόδου μάλιστα, είναι το γεγονός ότι το παλιό χωριό Κάλλιο, έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από τα νερά της λίμνης του Μόρνου.

Το 1980, οι κάτοικοι του Μόρνου αναγκάστηκαν να μετακομίσουν και να δημιουργήσουν νέο οικισμό και 80 σπίτια, η εκκλησία και το Δημοτικό Σχολείο «θυσιάστηκαν» για την ύδρευσης της Αθήνας.

Από τότε, το χωριό εμφανίζεται μόνο όταν η στάθμη πέφτει, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν την Αττική, σε μια περίοδο όπου η επάρκεια υδροδότησης παραμένει κρίσιμο ζήτημα.

Η σημερινή εικόνα του Μόρνου υπογραμμίζει τη σημασία του ως βασικού ταμιευτήρα για την υδροδότηση της Αθήνας, αλλά και το πόσο άμεσα επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και τις βροχοπτώσεις κάθε χρονιάς.

