Νεκρό αρκουδάκι σε τροχαίο στον κάθετο άξονα Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού

Την τρέχουσα περίοδο το είδος της καφέ αρκούδας βρίσκεται σε αναζήτηση τροφής - Προειδοποιήσεις και συστάσεις από την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ»

Τροχαίο με νεκρό αρκουδάκι στον κάθετο άξονα Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού - Οι προειδοποιήσεις από την «Καλλιστώ» / Φωτ.: Unsplash
Τροχαίο με νεκρό αρκουδάκι σημειώθηκε στον κάθετο άξονα Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού στη Δυτική Μακεδονία, το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την «Καλλιστώ», η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της περιβαλλοντικής οργάνωσης ενημερώθηκε για το περιστατικό από το προσωπικό της διαχειρίστριας εταιρείας του αυτοκινητοδρόμου.

Η οργάνωση ενημερώνει ότι την τρέχουσα περίοδο το είδος της καφέ αρκούδας βρίσκεται σε αναζήτηση τροφής, λόγω του τροφικού στρες που ακολουθεί την περίοδο του χειμέριου λήθαργου. Για τον λόγο αυτό διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις, και αρκετές φορές προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές καθώς εκεί οι διαθέσιμες τροφικές πηγές είναι πιο εύκολα διαθέσιμες.

Τα τροχαία ατυχήματα με την άγρια πανίδα στη Δυτική Μακεδονία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που εδώ και δεκαετίες έχει οδηγήσει σε θανατώσεις αρκούδων και άλλων ζώων.

Η «Καλλιστώ» καλεί τους οδηγούς που διασχίζουν περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα και έντονη παρουσία της άγριας πανίδας να δείχνουν αυξημένη προσοχή, όπως οφείλουν και να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, εποχές με αυξημένη μετακίνηση των ειδών της άγριας ζωής.

«Σε περίπτωση που είμαστε σε όχημα και συναντήσουμε στον δρόμο μας αρκούδα: Παραμένουμε μέσα σε αυτό. Δεν ακολουθούμε την αρκούδα αν αυτή συνεχίζει να περπατά ή να τρέχει κατά μήκος του δρόμου. Δεν αναπτύσσουμε ταχύτητα», τόνισε η οργάνωση.

Από τη μεριά της η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ», μέσα από έργα που έχει υλοποιήσει στην ευρύτερη περιοχή, όπως το LIFE ARCTOS KASTORIA, το LIFE AMYBEAR και το LIFE SAFE-CROSSING, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και άλλους φορείς, προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις συγκρούσεις οχημάτων με ζώα, προστατεύοντας τόσο την άγρια πανίδα, όσο και τους επιβαίνοντες στα οχήματα.

 
