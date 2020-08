Μια έκπληξη περίμενε τους σέρφερς και τους λουόμενους σε παραλία βορείως του Σίδνεϊ: Μια μεγάπτερη φάλαινα και το μικρό της τους αιφνιδίασαν φτάνοντας σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από αυτούς.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ασυνήθιστο να βλέπει κανείς μωρά φαλαινάκια τόσο νωρίς στο έτος στην περιοχή του Σίδνεϊ. Οι μεγάπτερες της ανατολικής Αυστραλίας μεταναστεύουν βόρεια από την Ανταρκτική στα τροπικά νερά του Κουίνσλαντ από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο. Οι φάλαινες γεννούν σε θερμότερα νερά και συχνά οι μαμάδες με τα μωρά εντοπίζονται να κινούνται νότια στο τελευταίο μέρος της αυστραλιανής άνοιξης.

Humpback whale appears to be in a shark net at Manly, unfortunately. Skin-diver appears to be assisting #abcmyvideo #sharknet #removesharknets #humpbackwhale @abcsydney pic.twitter.com/CZUjtRkw1D