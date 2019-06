Δύο όρκες και έξι φάλαινες μπελούγκα απελευθέρωσαν την Πέμπτη, εμπειρογνώμονες του Εθνικού Επιστημονικο-ερευνητικού Ινστιτούτου Αλιείας και Ωκεανογραφίας από την λεγόμενη «φυλακή των κητών» που βρίσκεται στον Κόλπο Σρένταγια στη Ρωσία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Ινστιτούτου, «οι εμπειρογνώμονες απελευθέρωσαν σήμερα τα θαλάσσια θηλαστικά που είχαν μεταφερθεί στο ακρωτήριο Περόφσκι (στην περιοχή Χαμπάροφσκ). Δύο όρκες και έξη φάλαινες μπελούγκα επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον. Προτού τις απελευθερώσουν, οι κτηνίατροι πραγματοποίησαν όλες τις απαραίτητες αναλύσεις, επισημαίνοντας ότι οι δείκτες υγείας των θαλάσσιων θηλαστικών είναι καλοί. Επίσης στις όρκες και στις φάλαινες μπελούγκα τοποθετήθηκαν πομποί που εκπέμπουν δορυφορικά σήματα και δίνουν την δυνατότητα στους επιστήμονες να παρακολουθούν τις μετακινήσεις τους και να συλλέγουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά τους». Στην δήλωση αυτή προέβη ο εκπρόσωπος Τύπου του Ινστιτούτου Αλεξέι Σμαρόντοφ.

