Ο Χοακίν Φίνιξ δικαίωσε τελικά τα προγνωστικά που τον ήθελαν φαβορί για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, κερδίζοντας το πολυπόθητο αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στο «Joker».

Ανάμεσα στις υποψηφιότητες Α' Ανδρικού ρόλου ήταν επίσης οι Αντόνιο Μπαντέρας, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Άνταμ Ντράιβερ και Τζόναθαν Πράις αλλά το βραβείο πήγε τελικά στον Χοακίν Φίνιξ, που φανερά συγκινημένος το παρέλαβε επί σκηνής στέλνοντας ταυτόχρονα ένα δυνατό οικολογικό μήνυμα.

«Νιώθουμε πως έχουμε δικαίωμα να γονιμοποιούμε τεχνητά μια αγελάδα και να κλέβουμε το μωρό της, παρόλο που οι κραυγές απελπισίας της είναι ολοφάνερες. Μετά παίρνουμε το γάλα που προορίζεται για το μικρό της και το βάζουμε στον καφέ και τα δημητριακά μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο 45χρονος ηθοποιός, που είναι γνωστός για την ακτιβιστική του δράση σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Ο Χοακίν Φίνιξ δεν δίστασε επίσης να παραδεχθεί πως υπήρξε εγωιστής στην ζωή του και σκληρός, ευχαριστώντας όλους όσοι του έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Ήμουν κάθαρμα όλη μου την ζωή, ήμουν εγωιστής. Υπήρξα σκληρός μερικές φορές, δύσκολος στη συνεργασία και είμαι ευγνώμων που τόσοι εδώ μέσα μου έδωσαν δεύτερη ευκαιρία», ανέφερε.

Ο διάσημος ηθοποιός έκλεισε την ομιλία του με έναν στίχο του αδερφού του, Ρίβερ Φίνιξ.

