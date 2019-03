Κατηγορηματικά αρνείται ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής και παραγωγός R Kelly τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την σύλληψή του τον περασμένο μήνα.



«Δεν έκανα εγώ αυτά τα πράγματα, δεν είμαι εγώ» είπε στο δίκτυο CBS το πρωί της Τετάρτης προσθέτοντας ότι «παλεύει για την ζωή του».



Οι εισαγγελείς του Σικάγο κατηγορούν τον R Kelly με 10 περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών σεξουαλικής κακοποίησης εκ των οποίων οι τέσσερις αφορούν ανήλικες.

