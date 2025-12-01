TV & MEDIA
Voice: Το «My Number One» αλλιώς - Η ξεχωριστή εμφάνιση της Παπαρίζου με τον Πυροβολάκη

Οι δυο τους έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στο τραγούδι που χάρισε στην Ελλάδα τη νίκη στη Eurovision

Έλενα Παπαρίζου και Μάνος Πυροβολάκης ανέβηκαν στην σκηνή του Voice και ερμήνευσαν το «My Number One».

Έλενα Παπαρίζου και Μάνος Πυροβολάκης, με τη χαρακτηριστική κρητική του ταυτότητα και τον ήχο της λύρας, χάρισαν μια ξεχωριστή μουσική στιγμή στο κοινό του Voice, το βράδυ της Κυριακής 30 Νοεμβρίου.

Voice: «Γεια σου ρε Μανώλη»

Οι δυο τους έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στο τραγούδι που χάρισε στην Ελλάδα τη νίκη στη Eurovision το 2005.

«Γεια σου ρε Μανώλη» φώναξε η Έλενα Παπαρίζου, πριν αρχίσει να τραγουδάει, ενθουσιάζοντας τόσο τους coaches όσο και το κοινό που τους αποθέωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η Έλενα Παπαρίζου- με το τραγούδι «My Number One»- κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision το 2005, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και συγκεντρώνοντας 230 βαθμούς. Αυτή είναι η μοναδική- μέχρι σήμερα- νίκη της Ελλάδας στη Eurovision. 

