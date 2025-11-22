The Voice: Το φιλί της Έλενας Παπαρίζου με τον Μαζωνάκη και η ατάκα του Μάστορα

Με πολύ γέλιο ξεκίνησε το επεισόδιο της Παρασκευής στο «The Voice».

Πλέον στο «The Voice» ξεκίνησε τη φάση των λεγόμενων Knockouts, όπου οι coaches προετοιμάζουν τους διαγωνιζομένους των ομάδων τους κατάλληλα για την εμφάνισή τους στη σκηνή.

Ωστόσο, κατά την έναρξη του χθεσινού επεισοδίου, η Έλενα Παπαρίζου μπαίνοντας στο πλατό έδωσε ένα φιλί στον στόμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Το φιλάκι στο τέλος το είδατε; Αυτοί τώρα, ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας. Δεν έχω καταλάβει, ένα από τα δύο. Αυτός δε μιλάει, αυτή γελάει, δεν αποκαλύπτει κάτι», σχολίασε αρχικά ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης.

«Ή απλά θέλανε να φασωθούνε», συμπλήρωσε ο Χρήστος Μάστορας με χιούμορ, κάνοντας κοινό και κριτές να γελάσουν.