Χρυσός και ασήμι σε ιστορικά υψηλά καθώς κλιμακώνεται η γεωπολιτική ένταση

Ο χρυσός και το ασήμι εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα σε ιστορικά υψηλά, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ έστρεψαν ξανά τους επενδυτές στα πολύτιμα μέταλλα.

Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε έως και 2%, φτάνοντας τα 4.427 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι κατέγραψε επίσης νέο ρεκόρ, με άνοδο έως 3,4% στα 69,44 δολάρια ανά ουγγιά.

Αναλυτές αποδίδουν μέρος της κίνησης στη σκλήρυνση της στάσης της Ουάσιγκτον απέναντι στη Βενεζουέλα και στο μπλοκάρισμα των εξαγωγών πετρελαίου, εξέλιξη που αναζωπυρώνει τη ζήτηση για «ασφαλή καταφύγια». Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει ακόμη και στρατιωτικές επιλογές σε βενεζουελανό έδαφος, αυξάνοντας την πίεση προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να αποχωρήσει.

«Η γεωπολιτική ανησυχία και ο φόβος για υποτίμηση των νομισμάτων έχουν την ίδια αντιστάθμιση, τον χρυσό», σχολίασε ο Αρούν Σάι της Pictet Asset Management, αναφερόμενος στην άποψη ότι ο χρυσός λειτουργεί ως προστασία όταν μειώνεται η αγοραστική δύναμη νομισμάτων όπως το δολάριο. Κατά την εκτίμησή του, έτσι εξηγείται γιατί ο γεωπολιτικός κίνδυνος αποτυπώνεται περισσότερο στα εμπορεύματα παρά σε μετοχές ή ομόλογα.

Χρυσός: Μεγαλύτερη ετήσια άνοδος από το 1979

Μετά το ισχυρό ράλι του 2025, χρυσός και ασήμι κινούνται προς τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979, όταν η ιρανική επανάσταση είχε πυροδοτήσει άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Από την αρχή της χρονιάς, ο χρυσός εμφανίζει κέρδη 69%, ενώ το ασήμι έχει ενισχυθεί κατά 139%.

Στη φετινή εικόνα συνέβαλαν και οι αναταράξεις που προκάλεσαν οι ευρείες «αμοιβαίες» δασμολογικές κινήσεις του Τραμπ, καθώς και οι επιθέσεις του στην ανεξαρτησία της Federal Reserve. Παράλληλα, η αγορά ενίσχυσε τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed μέσα στο 2026, εξέλιξη που παραδοσιακά ευνοεί τον χρυσό, καθώς μειώνεται η ελκυστικότητα των ομολόγων.

«Οι επενδυτές αγοράζουν ουσιαστικά ένα τεράστιο και ολοένα ακριβότερο ασφαλιστήριο συμβόλαιο απέναντι σε ένα όλο και πιο ασταθές χρηματοπιστωτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον», δήλωσε ο Χακάν Καγιά της Neuberger Berman. Ο ίδιος σημείωσε ότι, πέρα από την τάση αποπαγκοσμιοποίησης και τη σταδιακή αποδολαριοποίηση από ορισμένες κεντρικές τράπεζες, ο αμερικανικός αποκλεισμός στα δεξαμενόπλοια βενεζουελανικού πετρελαίου λειτουργεί ως καταλύτης, με δυνητικές επιπτώσεις και στον πληθωρισμό μέσω της προσφοράς πετρελαίου.

Ο Χαμάντ Χουσέιν της Capital Economics εκτίμησε ότι η ένταση ΗΠΑ–Βενεζουέλας στηρίζει οριακά τον χρυσό, προσθέτοντας ωστόσο ότι μεγαλύτερο βάρος έχει το γενικά «θετικό» κλίμα της αγοράς για τα πολύτιμα μέταλλα.

Στο ίδιο περιβάλλον, ο χαλκός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, πλησιάζοντας τα 12.000 δολάρια ανά τόνο. Η άνοδος αποδίδεται σε διαταραχές στην προσφορά, σε φόβους για ελλείψεις και σε έντονη εισροή ποσοτήτων προς τις ΗΠΑ, που έχει περιορίσει τα αποθέματα σε άλλες περιοχές. Παράλληλα, η ανησυχία ότι η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να επιβάλει πρόσθετους εισαγωγικούς δασμούς το 2026 συνεχίζει να τροφοδοτεί αυτή την τάση.

Ανοδικά κινήθηκε και το πετρέλαιο. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2% στα 61,82 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά αποτιμά την κλιμάκωση της πίεσης της Ουάσιγκτον προς τη Βενεζουέλα.

Με πληροφορίες από Financial Times