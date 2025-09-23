Τζίμι Κίμελ: Ποιος θα είναι ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής μετά την πολυαναμενόμενη επιστροφή του

Tο βράδυ της Τρίτης ο Τζίμι Κίμελ και το «Jimmy Kimmel Live!» επιστρέφει on air.

Λίγες ημέρες μετά την αιφνίδια αναστολή της εκπομπής του αλλά και τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν λόγω του γεγονότος, ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει κανονικά στο πλατό της εκπομπής του ABC από το βράδυ της Τρίτης, καθώς η Disney ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την επαναφορά του δημοφιλούς παρουσιαστή.

Την ίδια ώρα, πολλά είναι τα σενάρια αλλά και τα ερωτήματα γύρω από την επιστροφή του «Jimmy Kimmel Live!». Θα ζητήσει συγγνώμη; Τι θα πει ο Τζίμι Κίμελ όταν επιστρέψει;

Υπενθυμίζεται πως η εκπομπή «κόπηκε» στις 18 Σεπτεμβρίου και ο λόγος ήταν ο εναρκτήριος μονόλογος του Τζίμι Κίμελ, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος κηδεύτηκε τη Δευτέρα στην Αριζόνα, παρουσία δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών, αλλά και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Μέχρι στιγμής παραμένει μυστήριο το τι θα παρουσιάσει απόψε στην εκπομπή και τα σενάρια για τον πρώτο καλεσμένο «δίνουν και παίρνουν».

Αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν ο πρώτος καλεσμένος, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας από τους δεκάδες αστέρες του Χόλιγουντ, οι οποίοι στήριξαν εξαρχής τον παρουσιαστή, καταδικάζοντας την αναστολή του late nigh show του.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν πρώτο καλεσμένο τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ. Σημειώνεται πως είναι ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του Αμερικανού προέδρου αλλά και ένας από τους πιο πιθανούς υποψηφίους για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2028.

Τζίμι Κίμελ: Μια επιστροφή με περιορισμούς

Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC απόψε, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αναστολή της εκπομπής του έπειτα από επικρίσεις για τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ωστόσο, πολλά νοικοκυριά στις ΗΠΑ ενδέχεται να μη δουν την εκπομπή. Η εταιρεία Sinclair, που διαχειρίζεται περισσότερους από 35 τοπικούς σταθμούς του ABC, δήλωσε ότι θα αντικαταστήσει τον Κίμελ με ενημερωτικά προγράμματα.

«Από την Τρίτη το βράδυ, η Sinclair θα προβάλλει αντ’ αυτού ενημερωτικές εκπομπές στα κανάλια ABC που ελέγχει, στη θέση του Jimmy Kimmel Live!. Οι συζητήσεις με το ABC συνεχίζονται καθώς αξιολογούμε την πιθανή επιστροφή του σόου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η επιστροφή της εκπομπής του Κίμελ στον «αέρα» έβαλε τέλος σε ένα αδιέξοδο, ρίχνοντας τη Disney στο επίκεντρο μιας πολιτικής θύελλας γύρω από την ελευθερία του λόγου και την «κουλτούρα ακύρωσης».

Η Disney, που είναι ιδιοκτήτρια εταιρεία του ABC, δήλωσε τη Δευτέρα: «Την περασμένη Τετάρτη αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής ώστε να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας. Ήταν μια απόφαση που πήραμε επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα σχόλια ήταν άκαιρα και, κατά συνέπεια, προσβλητικά».

«Τις τελευταίες ημέρες είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις με τον Τζίμι και, μετά από αυτές, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει το σόου την Τρίτη», πρόσθεσε η εταιρεία.

Το ABC είχε αποσύρει την εκπομπή την Τετάρτη, μετά την απειλή του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, για ρυθμιστική παρέμβαση σχετικά με τα σχόλια του Κίμελ, τα οποία σε μια συνέντευξη τα χαρακτήρισε ως «την πιο άρρωστη συμπεριφορά που μπορεί να υπάρξει».

Στη συνέχεια, οι εταιρείες Nexstar και Sinclair, που κατέχουν σταθμούς-συνεργάτες του ABC στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι θα αποσύρουν το σόου του Κίμελ. Το ABC ακολούθησε λέγοντας ότι θα το αναστείλει «επ’ αόριστον».

Σε μονόλογό του την περασμένη εβδομάδα, ο Κίμελ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Κερκ αλλά επέκρινε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς για την αντίδρασή τους στη δολοφονία του.

«Φτάσαμε σε νέα χαμηλά το Σαββατοκύριακο, με το κίνημα MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από έναν από αυτούς και να κάνει τα πάντα για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτό», είπε.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, ο οποίος χαρακτήρισε τον μονόλογο «ένα πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα για τη Disney αυτή τη στιγμή» και είπε ότι υπήρχαν «φωνές που ζητούσαν την απόλυση του Κίμελ». Ο Τραμπ χαιρέτισε την αναστολή και είπε ότι ήταν «υπέροχα νέα για την Αμερική».

Ο Τζίμι Κίμελ από την πλευρά του δεν τοποθετήθηκε δημόσια για το «κόψιμο» της εκπομπής του. Απόψε που επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες των Αμερικανών, όλοι αναρωτιούνται εάν θα απολογηθεί για τις δηλώσεις του.